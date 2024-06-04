كشف المفتش العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فريد حروادي، عن إمكانية تمديد حملة صيد التونة الحمراء لسنة 2024، والتي تقدّر حصة الجزائر فيها إلى 2046 طنا، بعشرة أيام إضافية، وإلى غاية 10 جويلية المقبل.

وأكد المتحدّث على إلتزام الجزائر بإجراءات المطابقة الدولية المتعلقة بصيد التونة الحمراء، إذ “لم تسجل عليها أية خروقات، مما جعل اللجنة العامة للمصائد البحرية بالمتوسط تصنفها ضمن الفئة الأولى، ما يعني أنها من الدول التي تحترم معايير الصيد المستدام في حوض البحر الأبيض المتوسط”.

وخلال إشرافه على إنطلاق أول سفينة جزائرية لتفتيش صيد التونة الحمراء في المياه الدولية، للوقوف على مدى احترام سفن الصيد لمعايير الحفاظ على التونة الحمراء، قال فريد حروادي، ‘إن الجديد في موسم صيد التونة الحمراء هذا العام، يتمثل في تجهيز هذه السفينة الخاصة بالبحث والتقييم، و التي تحصلت على الاعتماد من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات في الأطلسي، لتكون بذلك سفينة تفتيش في المياه الدولية وتحديدا في جنوب غرب مالطا، حيث ستعمل على مراقبة السفن الجزائرية والأجنبية على حد سواء”.

وكشف المسؤول أن “السفينة المسماة، بلقاسم قرين، والتي يبلغ طولها 40 مترا، تم شراؤها من إسبانيا سنة 2010، وجُهزت مؤخرا من طرف مؤسسة (كنان ماد) بوسائل رصد وتقييم متطورة، تجعلها الأولى من نوعها في إفريقيا والدول العربية”.

وبدخول هذه السفينة حيز الخدمة أصبح لدى الجزائر ثلاث مستويات من المراقبة,، يضيف المتحدّث، ويتعلق الأمر بأنظمة تحديد المواقع، والمراقبين على متن سفن الصيد، و من الأن فصاعدا، يقول حروادي، المشاركة في تفتيش السفن.

وتتم عملية التفتيش، حسب المسؤول، “بمجرد وصول إشعار بوجود باخرة جزائرية أو أجنبية بغية مراقبة وثائقها ومواصفاتها التقنية ومحركها ونظام إرسالها، قبل إرسال ملاحظة إلى خلية متخصصة على مستوى وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية، وملاحظة أخرى إلى اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات في الأطلسي”.