إنقاذ 314 شخص من الغرق.. وتدخل كل 26 ثانية

في حصيلة يومين للحماية المدنية

سجلت مصالح المديرية العامة للحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 3 إلى 4 سبتمبر 2023، 3231 تدخل، أي تدخل كل 26 ثانية، منها 1850 عملية إجلاء صحي و644 عملية مختلفة، عبر مناطق عديدة من الوطن، وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين. وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق وكذا الأجهزة الأمنية.

وبحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تحصلت “الشروق” على نسخة منه، وبخصوص حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 155 تدخل على إثر حوادث سجلت عبر عدة ولايات، خلفت وفاة 03 أشخاص وإصابة 197 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة. وتم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية.

ومن جهة أخرى، قام جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام بـ 481 تدخل، ما سمح بإنقاذ 314 شخص من الغرق والموت المحقق، وكذا تقديم الإسعافات الأولية لـ 137 شخص. بالإضافة إلى تحويل 28 شخصا للمراكز الصحية المحلية.

في حين تم تسجيل وفاة شخصين، أحدهما من ولاية تيزي وزو، يبلغ من العمر 39 سنة توفي غرقا على مستوى شاطئ سيدي خالد الممنوع للسباحة، ببلدية إفليسن. وبولاية تمنراست توفي رجل يبلغ من العمر 40 سنة غرقا، ببركة مائية بالمكان المسمى قرية أوتول، ببلدية تمنراست، أين تم انتشال وتحويل جثث الضحايا الى المراكز الصحية المحلية من قبل الحماية المدنية.

إخماد 47 حريقا

إلى ذلك، تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة من أجل إخماد 47 حريقا من الغطاء النباتي منها 22 حرائق غابات، 8 حريق بالأدغال، و9 حرائق للأعشاب والحشائش الجافة. إضافة إلى إخماد حرائق أشجار مثمرة، وحريقين لأحزمة تبن وحريقين آخرين بواحة نخيل، بينما تواصل وحدات الحماية المدنية إخماد 10 حرائق غابة وأدغال على مستوى ولايات جيجل وبومرداس، سوق أهراس، الطارف، البليدة وتيبازة.