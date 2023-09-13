إنقاذ 79 شخصا من الغرق وتدخل كل 32 ثانية

حصيلة الحماية المدنية خلال 24 ساعة

أحصت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة بين يومي الثلاثاء والأربعاء 2638 تدخل بمعدل تدخل كل 32 ثانية، منها 1691 للإجلاء الصحي و494 عملية مختلفة، عبر مناطق مختلفة من الوطن، وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وشملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية، سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق.

وحسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، قامت وحدات الحماية المدنية بـ190 تدخلا على في حوادث خلفت وفاة 8 أشخاص وإصابة 202 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، أين تم إسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المصالح الاستشفائية.

وأثقل حصيلة تم تسجيلها على مستوى ولاية أولاد جلال بوفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح على إثر اصطدام بين شاحنتين وسيارة على الطريق الوطني رقم 46، بلدية الدوسن، دائرة اولاد جلال، تم التكفل بالضحايا في مكان الحادث وتحويلهم إلى المستشفى المحلي.

وفي موضوع آخر، قام جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام بـ170 تدخل، ما سمح بإنقاذ 79 شخصا من الغرق والموت المحقق، وكذا تقديم الإسعافات الأولية لـ76 شخصا، بالإضافة إلى تحويل للمراكز الصحية المحلية 14 شخصا، في حين تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر حولي 25 سنة، توفي غرقا بالشاطئ المسمى الزاوية ممنوع للسباحة، بلدية اعفير، دائرة دلس بولاية بومرداس، وتم تحويل جثة الضحية إلى المستشفى المحلي من قبل الحماية المدنية.

إخماد 21 حريق غابات ومحاصيل

للعلم، تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة من أجل إخماد 21 حريقا من الغطاء النباتي منها 4 حرائق غابات، 4 حرائق أدغال، 1 حريق أعشاب وحشائش يابسة وحريق أشجار مثمرة، إضافة إلى احتراق 3 أحزمة تبن وحرائق بواحات نخيل. والحرائق سجلتها عدة ولايات عبر الوطن.

كما تدخل أفراد الحماية المدنية من أجل إطفاء 5 حرائق نشبت بمناطق حضرية بكل من ولايات باتنة، خنشلة، المغير، إن قزام، تقرت، أدت هذه الحرائق إلى إصابة 3 أشخاص بضيق في عملية التنفس، إثر حريق شب داخل شقة تقع في عمارة متكونة من أربعة طوابق بإقامة السعادة، بلدية ودائرة خنشلة، وتم التكفل بالضحايا في عين المكان، ثم تحويلهم إلى المركز الصحي المحلي.