إيتوزا تكشف عن برنامج النقل خلال عطلة عيد الفطر

كشفت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم الإثنين، عن تسطير برنامج نقل خاص بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويشمل البرنامج رحلات صباحية تبدأ من الساعة 06:30 صباحا إلى 19:00 مساء، فيما تمتد الرحلات الليلية من الساعة 19:00 مساء إلى 00:40 بعد منتصف الليل.

وتغطي حافلات المؤسسة 187 خطا خلال النهار و23 خطا للخدمة الليلية، لضمان تلبية احتياجات جميع المواطنين.

ولتمكين المصلين من أداء صلاة العيد، خصصت المؤسسة 10 خطوط مباشرة تنطلق من محطات: ساحة أول ماي، ساحة أودان، ساحة الشهداء، القبة، براقي، الكاليتوس، خميس الخشنة، أولاد موسى، سيدي عبد الله، والدويرة.

وتبدأ الرحلات الأولى عند الساعة 05:30 صباحا، مع تنظيم رحلات العودة مباشرة بعد انتهاء الصلاة.

من جهة أخرى، خصصت المؤسسة 5 خطوط خاصة خلال اليومين الأول والثاني من العيد لتسهيل زيارة المقابر الرئيسية من الساعة 07:00 صباحا إلى 13:40 زوالا.

وتشمل الوجهات مقبرة العالية، دالي براهيم، سيدي رزين، ومقبرة سيدي الطيب، مع الانطلاق من محطات: أول ماي، ساحة الشهداء، شوفالي، باش جراح، والحراش.

كما خصصت المؤسسة 6 رحلات خاصة نحو منتزه الصابلات خلال يومي العيد، من الساعة 10:00 صباحا حتى 18:00 مساء، انطلاقاً من محطات ساحة أول ماي، ساحة الشهداء، براقي، الكاليتوس، خميس الخشنة، وأولاد موسى.