إيداع الطبيب المزيف ناشر أخبار كاذبة على “تيك توك” الحبس المؤقت

وكيل الجمهورية يحذر من صفحات ترويج الأكاذيب

كشف وكيل الجمهورية لدى سيدي امحمد نور الدين تريعة، الإثنين حيثيات قضية “الطبيب المزيف” الناشط بموقع “تيك توك” والذي كان يشكك في التلقيح ضد كوفيد ـ 19 ويزرع الريبة وسط المواطنين، إذ تم إيداعه الحبس المؤقت بالحراش بتهم نشر وترويج عمدا أخبارا وأنباء كاذبة بين الجمهور.

وحذر وكيل الجمهورية، الجزائريين ممن يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغرضة، داعيا لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم أخذ المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص هدفهم تضليل وتغليط الرأي العام من خلال الترويج لمناشير كاذبة هدفها زعزعة استقرار أمن الساكنة.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها وكيل الجمهورية بالتنسيق مع محافظ شرطة رئيس فرقة مكافحة الإرهاب والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة لأمن الجزائر، صديقي حكيم بمقر محكمة سيدي امحمد، كشفا حيثيات عملية النصب التي قادها منتحل صفة “طبيب” عبر تطبيق “تيك توك” والذي يتابعه حوالي مليون و700 ألف مشاهد، وكان يقوم بالتحريض ضد التلقيح والقيام حتى بتشخيص المرضى عبر رسائل “فايبر”.

وسرد محافظ الشرطة الوقائع قائلا: “من خلال التتبع الدائم والمستمر لما يروج له عبر الفضاء السيبراني، رصدت عناصر الفرقة حسابا إلكترونيا على تطبيق تيك توك، وصفحات التواصل الاجتماعي، يدعي مالكه انتسابه للطاقم الطبي العامل بمستشفى نفيسة حمود بحسين داي، اختصاص أمراض تنفسية، مما مكنه من استقطاب حوالي 1.7 مليون شاهد”.

واستطرد قائلا: “هذه الصفة استغلها المشتبه فيه خلال تكفله بمرافقة والده للعلاج بمصلحة كوفيد 19، بمستشفى نفيسة حمود حسين داي، منذ تاريخ 27 جويلية 2021 إلى غاية 18 أوت 2021، ليعرض بعدها خدماته على أهالي المرضى كمساعد للتكفل بهم مقابل مبلغ مالي لليلة الواحدة” .

وأضاف محافظ الشرطة “اغتنم المشتبه فيه فرصة تواجده في المستشفى لتسجيل ونشر معلومات مغلوطة وذلك بالتعليق على الوضعية الكارثية التي تعيشها مصلحة كوفيد 19 حسب مزاعمه”.

وفي السياق، باشرت عناصر المصلحة تحقيقا ابتدائيا تحت إدارة السيد وكيل الجمهورية، مكن من إيقاف المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بالمدعو “ز، م، أمين” مسبوق قضائيا مقيم بالجزائر الوسطى عن تهم ذات صلة بالقانون العام “نصب واحتيال”، والذي تم توقيفه بتاريخ 26 جانفي 2022 بشارع ديدوش مراد وبحوزته هاتف نقال ذكي، ومن خلال التفتيش الخاص بمنزله تم العثور على ثلاث بدلات طبية كان يستعملها المشتبه فيه لإيهام متابعيه بأنه طبيب.

وقد تم الاستماع للممثل القانوني لمستشفى نفيسة حمود والذي تأسس كطرف مدني في الملف، وبناء على نتائج التحريات، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد بتاريخ 30 جانفي الجاري، فيما أكد ممثل الحق العام نور الدين تريعة، أنه تم إحالة الموقوف أمام قاضي التحقيق الغرفة الثانية مع إيداعه الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، وهذا بعد توجيه تهم تتعلق بجنحة نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أنباء وأخبارا كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، وجنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية، والتقاط صور وفيديوهات خلسة ونشرها على شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد الإضرار والمساس بمهنة الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية، الأفعال التي يجرمها قانون العقوبات.