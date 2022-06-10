إيداع نائب بالبرلمان الحبس في قضية تسريب مواضيع الامتحانات

أمر قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء الوادي، بإيداع نائب بالمجلس الشعبي الوطني وقائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة الحبس المؤقت في قضية غش.

وأوضح بيان لمجلس قضاء الوادي أنه على اثر بلاغ مقدم من طرف رئيس مركز امتحان ببلدية سطيل إلى مصالح الضبطية القضائية بالمغير مفاده قيام نائب بالمجلس الشعبي الوطني المسمى (ع.ع) بارسال له ظرف محمول من طرف قائد فرقة الدرك الوطني بالنيابة تتضمن ورقة إجابة لمادة الرياضيات الخاصة بامتحان شهادة التعليم المتوسط لابنته المترشحة بذات المركز.

وتابع البيان أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي خلص إلى توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم يتعلق الأمر بكل من نائب بالمجلس الشعبي وقائد فرقة الدرك الوطني بالنباية وشخصين آخرين.

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر الأخير أمرا بايداع المتهمين البرلماني (ع.ع) و( ب. أ) رهن الحبس المؤقت والمتهمين الاخرين تحت نظام الرقابة القضائية.

حبس متورطين في الغش بالشلف وبسكرة

وأدانت كل من محكمة الشلف وبسكرة متورطين في الغش وتسريب مواضيع امتحانات التعليم المتوسط بالحبس.

وتتعلق القضية الأولى بأستاذة مكلفة بالحراسة بمركز امتحان شهادة التعليم المتوسط بثانوية الدكتور سعدان ببسكرة.

حيث تبين أن هناك عملية تصوير ونشر بالهاتف النقال لمواضيع أسئلة امتحان مادة العلوم الطبيعية، حيث تم على إثر ذلك إيداع شكوى لدى مجلس قضاء بسكرة أين أمر بفتح ومباشرة التحقيق الذي أقضى إلى ثبوت الجريمة في حق المعنية.

وحسب بيان لمديرية التربية لولاية بسكرة فقد تم تقديم المعنية أمام المحكمة يوم الخميس 9 جوان والتي أصدرت حكما قضائيا بإيداع السجن.

أما القضية الثانية فتعود لمرشحين ضبطا في حالة تلبس بالغش بمساعدة متورطين من خارج مراكز الإجراء.

وحسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة الشلف فقد تم فتح تحقيق بعد بلاغ من مسؤول مركز امتحان لشهادة التعليم المتوسط بالشلف، حول ضبط تلميذ (ب.ع) يقوم بالغش في مادة الفرنسية بمساعدة فتاة المدعوة (ب.خ) خارج المؤسسة حيث تم توقيفهما وتقديمهما إلى النيابة.

وأمرت النيابة بإحالة ملفيهما إلى قاضي الجنح والأحداث في إطار المثول الفوري حيث تم سماع التلميذ القاصر بحضور والده قبل تسليمه له من طرف قاضي الأحداث، فيما تم الحكم بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة مالية بمبلغ 100 ألف دينار نافذة، ضد الفتاة التي ساعدت التلميذ القاصر في الغش بواسطة هاتفها النقال من خارج المتوسطة بتهمة جنحة المساس بنزاهة الامتحانات بالغش وتسريب مواضيعها.

في نفس السياق أمر قاضي الجنح بمحكمة تنس بإيداع فتاة تدعى (ق.ف) الحبس المؤقت مع تأجيل جلسة محاكمتها بعدما ضبطت في حالة تلبس في مساعدة تلميذة على الغش لحل أسئلة امتحان الفرنسية بمركز امتحان ببلدية بوزغاية.

وحسب بيان للنيابة بمحكمة تنس فقد تم تسليم التلميذة القاصر إلى والدها بعد سماع أقوالها من طرف قاضي الأحداث في محضر رسمي .

بلعابد لمرشحي البكالوريا و”البيام”: ابتعدوا عن شبكات التواصل خلال الإمتحانات

وفي 31 ماي 2022، دعا وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، مرشحي شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، إلى تجنب ما ينشر عبر شبكات التواصل قبل هذه الامتحانات، مؤكدا أن مواضيع الاختبارات ستكون فقط من الدروس التي تلقوها حضوريا.

وحسب بيان للوزارة عبر بلعابد خلال زيارة إلى قسنطينة: عن ارتياحه لما اضطلع عليه من تحضيرات للامتحانات المدرسية الوطنية على مستوى الولاية، مشيدا بالمجهودات المبذولة في الميدان من طرف الجميع”.

وأضاف: كما وجّه بالمناسبة رسالة للمترشحين المقبلين على امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، ليطمئنهم بأنهم لن يُمتحَنوا إلا على ما درسوه حضوريا داخل القسم، ولينصحهم بتجنب ما يُشاع في مواقع التواصل الاجتماعي قبيل هذه الامتحانات، والتي تؤثّر سلبا على تركيزهم.

وشدد على أن: الإجراءات العقابية التي أقرّتها الدولة الجزائرية في قانون العقوبات حيال الذين يحاولون التشويش عليهم.

من جهة أخرى قال وزير التربية الثلاثاء خلال إشرافه على انطلاق امتحانات اثبات المستوى، أن مواضيع امتحان البكالوريا ستكون من الدروس التي تلقاها التلاميذ هذه السنة، وأن التحضيرات لامتحاني البكالوريا والتعليم المتوسط تسير بشكل جيد.

وأكد بلعابد إن ظاهرة الغش في البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي سجلت تراجعا، محذرا أن القانون سيطبق بصرامة وبصفة آنية، على كل من ينشر مواضيع امتحانات مفبركة.

وكشف الوزير عن إجراء امتحانات للتوظيف والترقية هذا الصيف إلى جانب تنظيم مسابقة للترقية خاصة بـ 52 ألف منصب.

تاريخ سحب استدعائي امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا

وقبل أيام، أعلنت وزارة التربية عن تاريخ سحب استدعاءات اجتياز شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا حيث سيكون بداية من يوم 10 ماي 2022.

وحسب بيان للوزارة فيتوجب على جميع المتمدرسين المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم والمتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2022 وكافة المترشحين الأحرار لهذين الامتحانين بأن عملية سحب استدعاءاتهم ستكون ابتداء من يوم 10 ماي.

وأوضحت الوزارة أن السحب سيكون عبر الأرضية الرقمية، فضاء الأولياء ومواقع الديوان.

وسيكون سحب استدعاءات امتحان شهادة التعليم المتوسط ابتداء من يوم 10 ماي وإلى غاية 8 جوان 2022 عبر موقع https://bem.onec.dz.

وفيما يخص امتحان شهادة البكالوريا فسيكون سحب الاستدعاء من 10 ماي إلى 16 جوان من الموقع https://bac.onec.dz.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فقد حددت الوزارة تاريخ من 10 ماي إلى 08 جوان لسحب استدعاء شهادة التعليم المتوسط، عبر الموقع :https://bem.onec.dz

والتاريخ من 10 ماي إلى 16 جوان لسحب استدعاء شهادة البكالوريا :https://bac.onec.dz

وزارة التربية تحدد تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا

وفي 3 مارس 2022، أعلنت وزارة التربية، عن تواريخ إجراء الإمتحانات الرسمية الوطنية، حيث تم تحديد تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا يوم 12 جوان.

وأفاد بيان للوزارة، أن امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون من يوم 6 جوان إلى 8 جوان 2022.

وأشار المصدر إلى أن امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي قد تم إلغاؤه بالنسبة لدورة 2022.

وسيكون الانتقال إلى السنة الأولى متوسط لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي باحتساب المعدل السنوي للتقييم المستمر، أي: (معدل الفصل الأول + معدل الفصل الثاني + معدل الفصل الثالث)، على أن يعوض هذا الامتحان بداية من السنة الدراسية المقبلة 2023/2022 بامتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، بعد رفع التنظيم الاستثنائي للتمدرس ساري المفعول حاليا جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، والعودة إلى التنظيم العادي للتمدرس.