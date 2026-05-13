“إيران أقوى مما يتخيل ترامب”.. تقرير استخباراتي أمريكي يفجر مفاجأة

كشف تقرير استخباراتي أمريكي، أن إيران أقوى مما يتخيل الرئيس دونالد ترامب، إذ ما تزال تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية، رغم الضربات والضغوط العسكرية الأخيرة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، مساء الثلاثاء، استنادا إلى وثائق استخباراتية سرية، أن إيران استعادت إمكانية الوصول إلى 30 قاعدة صاروخية من أصل 33 في مضيق هرمز، لافتة إلى أنها ما تزال تحتفظ بنحو 70 بالمئة من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب، إضافة إلى منصات الإطلاق المتنقلة.

وذكرت استناداً إلى صور أقمار صناعية وتقنيات مراقبة متطورة، أن نحو 90 بالمئة من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض في مختلف أنحاء البلاد أصبحت “صالحة للعمل جزئيا أو كليا”، ما يعني أن إدارة ترامب بالغت في تقدير حجم الضرر الذي ألحقته الضربات بالقدرات الإيرانية، وقللت من قدرتها على التعافي السريع وإعادة تشغيل بنيتها العسكرية.

وفي تعليقها على التقرير، أعادت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز التأكيد على تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن “سحق” الجيش الإيراني.

وقالت ويلز إن من يعتقد أن الجيش الإيراني أُعيدت هيكلته “إما أنه يخدع نفسه أو يتحدث بلسان الحرس الثوري الإيراني”.

من جانبه، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على منصته “تروث سوشيال” مساء الثلاثاء، أن الإيحاء بأن الجيش الإيراني ما يزال في وضع جيد “يكاد يرقى إلى الخيانة”.

يذكر أنه في شهر أفريل الماضي، أكدت تقييمات استخباراتية أمريكية عدم وجود أي مؤشر على فقدان النظام الإيراني قبضته على السلطة أو انفصال خلفاء القادة المغتالين عن أيديولوجية الجمهورية الإسلامية.