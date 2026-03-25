إيران تستهدف حاملة الطائرات “لينكولن” بصواريخ كروز بر-بحر

إيران تستهدف حاملة الطائرات “لينكولن” بصواريخ كروز بر-بحر

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، عن استهدافه لحاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بصواريخ كروز بر-بحر وإصابتها.

وقال قائد القوة البحرية شهرام إیراني: “نقف صامدين مثل جبل دنا من أجل عزّة إيران والإيرانيين، لنكون أمل المظلومين وشوكة في أعين الأعداء”.

وأضاف: “تمتلك القوة البحرية للجيش السيطرة الكاملة والهيمنة على مضيق هرمز والخليج الفارسي بكل قوة.

وتابع: “أداء وتحركات مجموعة حاملة الطائرات المعادية “أبراهام لينكولن” قيد الرصد المستمر، وعندما تدخل هذه المجموعة ضمن نطاق أنظمتنا الصاروخية، ستكون هدفا لضربات القوة البحرية للجيش المدمرة”.

هل ضربت إيران حاملة الطائرات “لينكولن”؟.. ترامب يُعلق

تقريب الاختبارات.. خطة محكمة لإنهاء المقررات الدراسية من دون ضغوطات

تقريب الاختبارات.. خطة محكمة لإنهاء المقررات الدراسية من دون ضغوطات

نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر هذه الولايات

نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر هذه الولايات

“أبوس” تحذر من خطر “النقانق” المشوية في الشوارع

“أبوس” تحذر من خطر “النقانق” المشوية في الشوارع

الجيش يدعو مالكي طائرات “الدرون” إلى التصريح بها

الجيش يدعو مالكي طائرات “الدرون” إلى التصريح بها

بوغلاف يُشدد على رفع الجاهزية لمواجهة مختلف المخاطر

بوغلاف يُشدد على رفع الجاهزية لمواجهة مختلف المخاطر

رمضان وعيد فطر آمنان وتراجع الشجارات والاعتداءات

رمضان وعيد فطر آمنان وتراجع الشجارات والاعتداءات

