إيران تستهدف حاملة الطائرات “لينكولن” بصواريخ كروز بر-بحر

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، عن استهدافه لحاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بصواريخ كروز بر-بحر وإصابتها.

وقال قائد القوة البحرية شهرام إیراني: “نقف صامدين مثل جبل دنا من أجل عزّة إيران والإيرانيين، لنكون أمل المظلومين وشوكة في أعين الأعداء”.

وأضاف: “تمتلك القوة البحرية للجيش السيطرة الكاملة والهيمنة على مضيق هرمز والخليج الفارسي بكل قوة.

وتابع: “أداء وتحركات مجموعة حاملة الطائرات المعادية “أبراهام لينكولن” قيد الرصد المستمر، وعندما تدخل هذه المجموعة ضمن نطاق أنظمتنا الصاروخية، ستكون هدفا لضربات القوة البحرية للجيش المدمرة”.