إيران تضع 5 شروط لوقف الحرب

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية يوم الخميس عن مصدر مطلع، أن إيران أرسلت ردّها على المقترحات الأمريكية الـ15 لوقف الحرب، عبر الوسطاء. في انتظار ردّ من الولايات المتحدة.

وقال المصدر إن إيران أكّدت في ردّها على “ضرورة إنهاء العدوان الإرهابي من قبل العدو، وتهيئة ظروف ملموسة تضمن عدم تكرار الحرب مرة أخرى”.

كما شدد الردّ على “تحديد ودفع التعويضات وغرامات الحرب بشكل واضح، وإنهاء الحرب في كافة الجبهات. وبالنسبة لجميع فصائل المقاومة المشاركة في هذه المعركة على مستوى المنطقة بالكامل”.

وأشار المصدر أيضا إلى أن “ممارسة إيران لسيادتها على مضيق هرمز، هي حق طبيعي وقانوني. كما أنها تمثل الضمانة التنفيذية لالتزامات الطرف الآخر”.

قبل أن يوضح أن “شروط إيران المذكورة، منفصلة عن المطالب التي قُدّمت للطرف الآخر، خلال الجولة الثانية من مفاوضات جنيف. التي سبقت الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في شهر فيفري الماضي”.

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، عن خطة من 15 بندا وضعتها إدارة ترامب لإنهاء الحرب على إيران. وتتضمن هذه الخطة شروطا تتعلق بالملف النووي والممرات البحرية.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

وفي 2 مارس، بدأ الاحتلال هجوما جويا وبريا على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.