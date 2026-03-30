إيران: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن ومطالبهم “مبالغ فيها”

قال المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل ‌بقائي، الاثنين، إن طهران تلقت ​رسائل عبر وسطاء ​تشير إلى استعداد الولايات ⁠المتحدة للتفاوض، لكنها ​تعتبر المقترحات الأمريكية “غير منطقية ومبالغ فيها”.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي بعد ​يوم من ​اجتماع وزراء خارجية باكستان ومصر ‌والسعودية ⁠وتركيا في إسلام اباد لإجراء مناقشات أولية ركزت أساسا ​على مقترحات ​لإعادة ⁠فتح مضيق هرمز أمام حركة ​الشحن.

وأضاف بقائي: “لم نجْرِ أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة حتى الآن. ما طُرح كان عبارة عن رسائل تلقيناها عبر وسطاء تفيد برغبة أمريكا في التفاوض..  لا أعلم كم عدد من يأخذ ادعاءات الدبلوماسية الأمريكية على محمل الجد! موقفنا واضح، بخلاف الطرف الآخر الذي يغيّر مواقفه باستمرار”.

وأكد أن “إيران كانت واضحة منذ البداية، ونحن نعلم جيدًا ما هو الإطار الذي نريده. ما نُقل إلينا كان مطالب مبالغًا فيها وغير منطقية”.

ولفت إلى أن “الاجتماعات التي تعقدها باكستان هي ضمن إطار أنشأته بنفسها، ولم نكن مشاركين فيها. ومن الجيد أن تكون لدى دول المنطقة رغبة في إنهاء الحرب، لكن عليها أن تدرك من الذي بدأها”.

