إيران وسلاحُ الرياضيات

في أبجديات الرياضيات التطبيقية تعد «المسألة العكسية» جسرا حيويا بين البيانات الموصودة والأسباب الكامنة وراءها، لكنها في العقيدة العسكرية الإيرانية الحديثة تحولت من مجرد معادلات أكاديمية إلى إستراتيجية «حرب ذكية» شاملة تخوض بها طهران مواجهاتها الحالية ضد الأنظمة الدفاعية الأكثر تعقيدا في العالم.

في حين تعتمد التكنولوجيا الغربية والصهيونية على «المسائل المباشرة» التي تعتمد على القوة النارية الكثيفة والقدرة الحسابية الهائلة للتنبؤ بمسارات الأهداف وتدميرها، اختارت إيران الإستثمار في «قلب المنطق الرياضي» لهذه الأنظمة. وتتجلى هذه الإستراتيجية في قدرة العقل العسكري الإيراني على معالجة المعلومات والمدخلات التقنية للعدو (الرادارات، وأنظمة التشويش، وخوارزميات التتبع) كـ«نتائج» معلومة، ثم العمل عكسيا لاستنباط الثغرات الجوهرية في تصميم تلك الأنظمة.

إن استخدام إيران للمسألة العكسية لا يقتصر فقط على «الهندسة العكسية» للمعدات المعلومة، بل يمتد ليشمل تصميم رشقات صاروخية «سيئة الصياغة»، تهدف إلى إغراق أجهزة الحاسوب الدفاعية في دوامة من الحلول غير المستقرة والمحيرة، إذ يختلط الهدف الحقيقي بالضجيج المعتمد، وتصبح سرعة اتخاذ القرار لدى العدو رهينة لمعادلات تعجز الخوارزميات التقليدية عن حلها في الوقت الحقيقي.

بهذا المعنى، لم تعد الحرب الدائرة في الخليج العربي أو في مواجهة الكيان الصهيوني مجرد صراع إرادات أو تفوق عددي، بل أصبحت حرب مشغلين رياضيين، إذ تسعى إيران من خلال صواريخها الجوّالة ومسيّراتها الانتحارية إلى جعل «المسألة العكسية» التي يحاول العدو حلها (تحديد المسار والهدف والاعتراض)، مسألة مستحيلة الحل أو فاقدة للاستقرار، مما يحوِّل التفوق التكنولوجي التقليدي إلى عبء حسابي يؤدي في النهاية إلى اختراق العمق الإستراتيجي للخصوم بأقل التكاليف الممكنة.

والسؤال المطروح هنا، كيف وصلت إيران إلى هذا المستوى؟ هل بشراء تلك التكنولوجيا من الخارج؟ أم بتطوير تعليم الرياضيات والمعلوماتية منذ المراحل الأولى من التدريس؟

إن وصول إيران إلى هذا المستوى المتقدم في استخدام «المسألة العكسية» والتقنيات الرياضية المعقدة في ترسانتها العسكرية، ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة استثمار استراتيجي طويل الأمد في التعليم من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة، خاصة في مجالات الرياضيات والفيزياء والمعلوماتية.

إليكم العوامل الرئيسية التي تفسر ذلك التفوق الأكاديمي والتقني:

1- تقاليد تعليمية صارمة ومنافسة شرسة: إذ يعدُّ التعليم في إيران، خاصة في التخصصات العلمية «بوابة العبور» الوحيدة للمكانة الاجتماعية المرموقة. ولو تصفحنا الأولمبياد الدولية للرياضيات، لوجدنا أن إيران تُصنَّف باستمرار ضمن العشرة الأوائل عالميًّا. وفي عام 2025، حقق الفريق الإيراني المركز الثاني عالميا في هذه الأولمبياد بأستراليا، متفوقا على دول عظمى. هذا يعكس وجود قاعدة ضخمة من الموهوبين في «التفكير المنطقي» منذ الصغر. كما أن هناك امتحان «الكنكور»، وهو امتحان وطني تنافسي للغاية، إذ يتنافس مئات الآلاف للحصول على مقاعد في كليات الهندسة والعلوم بالجامعات الحكومية الكبرى.

2- مثلث النخبة الجامعي: هناك جامعاتٌ معينة تُعدُّ «مصانع عقول» للبرامج الدفاعية والنووية الإيرانية، وهي مصنفة عالميا في المراكز الأولى في تخصصات الهندسة والرياضيات، مثل جامعة شَريف للتكنولوجيا، وتُعرف بـ«أم أي تي الشرق الأوسط». وخريجوها مطلوبون في أرقى مراكز الأبحاث العالمية بما في ذلك وكالة ناسا وجامعة ستانفورد، ومنهم الراحلة «مريم ميرزاخاني»، أول امرأة تفوز بميدالية «فيلدز» في الرياضيات، وكذلك جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، وهي رائدة في علوم الحاسوب والمعلوماتية. وجامعة طهران، التي تحتل مراكز متقدمة عالميا في الرياضيات التطبيقية ومعالجة الإشارات، وجامعات أخرى عديدة.

3- سياسة الاكتفاء الذاتي والاستثمار الموجَّه: بسبب الحصار والعقوبات الدولية، اضطرت إيران إلى الاعتماد على حلول برمجية ورياضية لتعويض النقص في الأجهزة المتطورة. كما قامت إيران بتوجيه البحث العلمي في الجامعات نحو الرياضيات التطبيقية واحتياجات قطاع الدفاع الوطني. على سبيل المثال، يجري التركيز بشكل مكثف على معالجة الإشارات الرقمية والتحكم الذاتي. وكذلك الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إذ خصصت إيران في عام 2025 ميزانية ضخمة (نحو 115 مليون دولار) لأبحاث الذكاء الاصطناعي فقط، بهدف دمجها في أنظمة توجيه الصواريخ والمسيَّرات.

4- التكامل بين المدني والعسكري: تتبع إيران إستراتيجية «الاندماج العسكري المدني»، فالأبحاث التي تُجرى حول المسألة العكسية في التصوير الطبي أو الاستكشاف الجيولوجي في الجامعات، يجري تحويل خوارزمياتها بسرعة لتُستخدم في رادارات «كشف التسلل» أو توجيه الصواريخ الذكية.

5- دور الرياضيات في الحروب غير المتكافئة: إن إدراك الإيرانيين أنهم لن يستطيعوا بناء طائرة «إف-35» جعلهم يركزون على «الرياضيات التي تُسقط الأف-35 ». وهذا يعني:

– التركيز على الإستخبارات السيبرانية.

– تطوير خوارزميات تشفير متقدمة.

– إتقان المسائل العكسية لتعطيل الرادارات الغربية.

باختصار، التعليم في إيران ليس نظريا فقط، بل هو تعليمٌ تطبيقي موجَّه نحو حل المشكلات الصعبة. هذا «الذكاء الرياضي» هو الذي سمح لهم بتحويل صواريخ رخيصة الثمن إلى أسلحة ذكية وفتاكة تستطيع تحدي أنظمة دفاعية كلفت مليارات الدولارات.

إيران اليوم لا تتعامل مع الرياضيات كأداة حسابية فقط، بل كـ«لغة سيادة»، واليكم الأبعاد الأعمق لهذه “الجبال الضخمة” من الرياضيات التي مكنتهم من التفوق في المسألة العكسية والحروب الذكية:

1- مدرسة النمذجة والتحكم: في الجامعات الإيرانية، هناك تركيزٌ مفرط على ما يسمى الأنظمة الديناميكية غير الخطية. والتطبيق العسكري هنا، هو الصاروخ الذكي الذي يراوغ الباتريوت، ولا يتحرك بمسار منحني بسيط بل يتبع «خوارزمية فوضوية». كما تسمح لنا هذه الرياضيات بتنبؤ بمكانه المستقبلي بالنسبة لرادار العدو مسألة غير قابلة للحل رياضيا في الوقت المطلوب. لقد برع الإيرانيون في تحويل «نظرية الفوضى» إلى جداول توجيه للصواريخ.

2- معالجة الإشارات من منظور جبر خطي متقدم: إذ تعتمد الرادارات الصهيونية والأمريكية على معالجة الإشارات. والمهندس الإيراني لا يدرس الإشارة كصوت أو موجة فقط، بل كمصفوفات ضخمة. وباستخدام تقنيات مثل «التمثيل المتناثر»، استطاعوا تطوير «مسيَّرات شاهد» لتعمل بمعالجات بسيطة ورخيصة لكن بخوارزميات ذكية جدا.

هذه الرياضيات، تسمح للمسيَّرة بتمييز الهدف وسط الضجيج الكثيف، وهي عملية رياضية بحتة تُعرف بـ«الفصل الأعمى للمصادر»، وهي أحد أعقد فروع «المسألة العكسية».

3- ثقافة المسابقات: تعدُّ إيران الدولة الوحيدة تقريبا على مستوى العالم التي تمتلك «نخبة وطنية» منظمة؛ فالطلاب الذين يتفوقون في أولمبياد الرياضيات والمعلوماتية لا يذهبون إلى شركات التكنولوجيا، بل يجري استقطابهم من مراكز أبحاث مثل «معهد الدفاع للأبحاث المتقدمة».

هؤلاء الشباب هم من يطوّرون كود البرماجيات التي تُشغِّل الرشقات الصاروخية.

إيران لا تشتري البرامج من الخارج، بل يكتبون ويطورون خوارزميات «الذكاء السربي» بأنفسهم، مستلهمين معادلاتهم من حركة الطيور والأسماك في الطبيعة وتطبيقها عبر «المسألة العكسية» لضمان وصول الرشقة إلى هدفها.

4- التشفير الكمي والرياضيات الأمنية: بعيدا عن الصواريخ، تمتلك إيران مدرسة متطورة جدا في «نظرية الأعداد»، وهي الأساس لعلم التشفير. وفي هذه الحرب، استطاعت إيران حماية اتصالاتها من الاختراق التكنولوجي الغربي بفضل بروتوكولات تشفير محلية الصنع، تعتمد على مسائل رياضية صلبة، لا تستطيع الحواسيب الحالية حلها عكسيًّا في وقت قصير.

عمومًا أدركت القيادة التقنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحديد والصلب يمكن تدميره، لكن المنطق الرياضي لا يمكن اعتراضه بالصواريخ. و«المسألة العكسية» هي سلاحهم التي جعلت التكنولوجيا الغربية عمياء في لحظات الحسم، لأنها تبحث عن حلول لمعادلات تَعَمَّد المهندس الإيراني جعلها بلا حل مستقرّ. ولهذا تعدُّ الرياضيات هي السلاح الذكي للفقراء.