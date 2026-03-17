إيقاف 4 لاعبين في بطولة القسم الثاني

تعرّض لاعبان في بطولة القسم الثاني لِعقوبة الإيقاف بِأربعة لقاءات نافذة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار.

ويتعلّق الأمر بِكل من: نوفل ريغي من مولودية باتنة، وأسامة كريتي من اتحاد بشار الجديد. الأوّل بِسبب “شتم الحكم”، والأخير بِسبب “البصق في وجه لاعب المنافس”، كما فسّرته لجنة الانضباط في آخر اجتماع لها، وبعد اختتام فعاليات الجولة الـ 23 التي أُقيمت أطوارها السبت الماضي.

وعوقب بِالإيقاف لِمدّة ثلاث مواجهات نافذة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 30 ألف دينار، كل من: عبد النور مرابطين من نجم التلاغمة، وهاني قاسمي من جمعية وهران. وكلاهما بِسبب “الاعتداء على المنافس”.

