إيلان قبال يثير اهتمام أندية فرنسية، أنجليزية وسعودية

المدرب أنطوان كومبواريه يدفعه لمغادرة باريس إف سي

ترشح عديد المصادر الصحفية مغادرة الدولي الجزائري، إيلان قبال، ناديه باريس إف سي الفرنسي، وهذا بسبب الوضعية الصعبة التي يعيشها وتحوله من قائد للفريق إلى لاعب احتياطي، وهذا منذ مجيء المدرب المثير للجدل، أنطوان كومبواريه للإشراف على الفريق شهر فيفري الماضي.

وكان قبال واحدا من أبرز نجوم باريس إف سي في بداية هذا الموسم، بتسجيله 8 أهداف، وتقديمه 5 تمريرات حاسمة في 26 مباراة خاضها ضمن جميع البطولات، ولكن وضعه تغير فجأة، حيث تحول إلى لاعب بديل أو حبيس الدكة في المباريات الأخيرة، منذ وصول المدرب كومبواريه.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن قبال منفتح على جميع العروض التي ستصله في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تغيير الأجواء، وخوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن ناديه الحالي باريس إف سي، خاصة مع تواجد المدرب كومبواريه الذي ارتبط اسمه أيضا بالمشاكل التي عرفها الدولي الجزائري، جوان حجام، عندما كان مدربا لفريق سانت اتيتيان وما يعرف بقضية “الصيام”، وهو ما اضطر آنذاك المدافع الجزائري المتميز لمغادرة النادي والبطولة الفرنسية.

وبحسب “ليكيب”، فإن إيلان قبال الذي يمكنه اللعب كجناح أيمن أو متوسط هجومي، يحظى باهتمام ثلاثة أندية فرنسية، هي أولمبيك ليون وموناكو وستاد رين، علما وأن ليون قام بخطوة للتعاقد معه الصيف الماضي، ولكن الصفقة لم تتم.

كما يسيل إيلان قبال كذلك لعاب العديد من الأندية الإنجليزية، أبرزها برينتفورد وفولهام وإيفرتون وكريستال بالاس، علما وأنه لم يخض حتى الآن أي تجربة في إنجلترا، لكون مسيرته الاحترافية بالكامل كانت بين الفرق الفرنسية.

ولم تستبعد الصحيفة الفرنسية إمكانية انتقال النجم الجزائري إلى الدوري السعودي كذلك، في ظل انجذاب بعض الفرق هناك لمهاراته وفنياته ولمساته الإبداعية، وفي حال ذهابه إلى هناك، فإنه سيلتحق بكوكبة اللاعبين الجزائريين الذين ينشطون في دوري روشن، بقيادة رياض محرز نجم أهلي جدة.

ويرتبط قبال مع باريس إف سي بعقد يمتد إلى غاية صيف 2028، وأشار المصدر إلى أن قيمة انتقاله إلى واحد من الأندية المهتمة به ستتراوح ما بين 10 و12 مليون يورو.

وقبل مسألة تغييره الأجواء، يأمل قبال أولا في أن تتغير وضعيته الحالية مع النادي الباريسي، حتى يستعيد ثقة الناخب الوطني بيتكوفيتش ويكون حاضرا مع “الخضر” في كأس العالم الصيف المقبل.