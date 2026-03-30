إيمان توبال تهدي الجزائر أول لقب في اللعبة

الدورة الدولية للتنس على الكراسي المتحركة

أحرزت لاعبة التنس على الكراسي المتحركة، الجزائرية إيمان توبال، الأحد، لقب الدورة الدولية التابعة للاتحاد الدولي، مانحة بذلك الجزائر أول تتويج في هذه الاختصاص.

وسجلت ممثلة الجزائر مشوارا مميزا وخاليا من الهزائم، ضمن منافسات دورة تدخل ضمن سلسلة ” UNIQLO Wheelchair Tennis Tour”، حيث استهلت مشاركتها بالفوز على المغربية سميرة بنعشي بنتيجة (6-2، 6-2)، قبل أن تتغلب على مواطنتها نجوى أوان، المصنفة الأولى في الدورة، بنتيجة (6-3، 6-2).

وواصلت اللاعبة الجزائرية تألقها بتفوقها على الكينية مورين أكوث (6-0، 6-1)، لتضمن تأهلها إلى النهائي، حيث قلبت تأخرها أمام الفرنسية شارلين ماير، لتفوز بالمباراة بنتيجة (2-6، 6-2، 6-4) وتتوج باللقب.

ويعد التنس على الكراسي المتحركة من الرياضات البارالمبية المعترف بها، ويشرف عليه الاتحاد الدولي للتنس، حيث يتميز عن التنس التقليدي بالسماح بارتداد الكرة مرتين قبل إرجاعها.