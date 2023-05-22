اتحاد الجزائر يدين بشدة “الظلم التحكيمي” ويطالب المسؤولين بالتدخل

إدارة بارادو أكدت أن بن شيخة لم يتحدث مع ثلاثي التحكيم

فاز نادي بارادو على اتحاد الجزائر بنتيجة (2-1)، في مباراة تسوية الجولة الـ20 لحساب بطولة الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس” لكرة القدم، جمعت بينهما بملعب الدار البيضاء.

وبعد المباراة نشرت إدارة الاتحاد بيانا استنكرت فيه بشدة تحكيم السيد علو مؤكدة أنها مهزلة تحكيمية مكتملة الأركان،وجاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك:”نعلم الرأي العام الجزائري وجمهورنا على وجه الخصوص أن إدارة إتحاد العاصمة تستنكر وبشدة “المهزلة” التحكيمية التي كان فريقنا ضحية لها خلال المواجهة التي جمعته، اليوم، بنادي اتلتيك بارادو، في ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء، في لقاء متأخر عن الجولة الـ20 من البطولة المحترفة”.

وأضاف البيان: “وتدين إدارة الاتحاد وبشدّة “الظلم التحكيمي الذي تعرّض له الفريق من طرف الحكم الرئيسي علّو ومساعديه قوراري وبنترزي وندعو المسؤولين عن كرة القدم الجزائرية ولجنة التحكيم والرأي العام لمشاهدة الطريقة التي سجّل بها نادي بارادو هدفه الثاني والتي تظهر بوضوح وجود وضعية تسلل،ونظرا لأهمية نقاط المباراة بالنسبة لفريقنا الذي يتنافس على المراتب المؤهلة للمشاركة الإفريقية الموسم القادم سنلجأ إلى جميع الطرق التي يخوّلها لنا القانون من أجل الدفاع عن حق النادي وكذا مراسلة وزارة الشباب والرياضة مع المطالبة بفتح تحقيق حول ما حدث خلال المباراة، التي كان فيها فريقنا عرضة لقرارات جائرة واستفزازية من الحكام منذ بداية اللقاء وتحيّزه المفضوح مم خلال إشهاره لعديد البطاقات للاتحاد وإعلانه أخطاءً خيالية، لينتهي في نهاية المطاف هو ومساعده بالدوس على أخلاقيات الروح الرياضية والنزاهة عندما غض الطرف عن هدف من وضعية تسلل واضحة ظاهرة للعيان تم التقاط صورها وفي وقت ضائع تعدّى ما أعلن عنه، حيث أضاف 5 دقائق وجاء الهدف بعدها ثم أنهى المباراة 8 دقائق بعد التسعين دقيقة القانونية في إشارة واضحة إلى تحيّزه.”

من جهتها أبدت إدارة نادي بارادو دهشتها حول البيان الذي نشره نادي اتحاد العاصمة أين “حاولت إدارته التشكيك في الفوز المستحق لفريقنا أتلتيك بارادو”، مشيرة إلى ما أسمته ل”الظلم التحكيمي” خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء في إطار الجولة الـ20 من الدوري المحترف. وما يزيد الدهشة والاستغراب هو تناقض هذا البيان ومحتوى التصريحات التي أدلى بها اثر نهاية اللقاء المدرب القدير بن شيخة الذي نكن له كل الاحترام، والذي لم ير عكس إدارته أي عيب في التحكيم. وعلى أية حال وتنوير للرأي العام الرياضي، تؤكد إدارة نادي بارادو مجددا أن هذا اللقاء تم في ظروف عادية لا تشوبها شائبة، حيث فاز إثره أشبالنا بجدارة واستحقاق.