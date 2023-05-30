اتحاد الجزائر يقترب من تحقيق حلم التتويج الإفريقي الأول

بعد عودته بفوز ثمين من تنزانيا

اقتنص فريق اتحاد الجزائر فوزا ثمينا خارج الديار على حساب مضيفه يونغ افريكانز التنزاني بنتيجة (2-1) لحساب مقابلة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرت الأحد بملعب بنجامان مكابا بدار السلام، ليقطع بذلك أصحاب الزي “الأحمر والأسود” خطوة هامة نحو التتويج النهائي الذي سيكون الأول في تاريخه الكروي.

هذا الفوز المستحق المحقق بالأراضي التنزانية، وضع أبناء المدرب عبد الحق بن شيخة في رواق جيد للظفر بالتاج الإفريقي الذي بات قريبا جدا من أبناء سوسطارة الذين يتوقون لرفعه يوم السبت المقبل.

وعلى الرغم من هذا الانتصار الثمين المحقق بالأراضي التنزانية، إلا أن المدرب بن شيخة حرص على تنبيه لاعبيه من عدم الوقوع في فخ التفاؤل المفرط باعتبار أن الهدف الأهم لم يحقق بعد، مصرحا عقب نهاية اللقاء: “لم نتوج بعد باللقب وأعي ما أقول. فريق يونغ أفريكانز لن يخسر شيئا في الإياب والمباراة ستتغير. يجب أن نبقى مركزين. فالخطوة المحققة اليوم نحو التتويج باللقب القاري تبقى صغيرة”.

وأضاف: “سعيد بهذه النتيجة الإيجابية لنا ولأنصارنا ولكل الجزائر. أدينا شوط أول مرجعي وذو مستوى عال خاصة من الجانب التكتيكي. الشوط الثاني كان صعبا للغاية أمام فريق قوي، لكننا عرفنا كيف نسير تفوقنا بهدف ورغم تعديل المنافس للنتيجة، حافظنا على تركيزنا وسجلنا الهدف الثاني”، موضحا أن “تمركز اللاعبين وتواصلهم فيما بينهم كان جيدا فوق أرضية الميدان ولم نترك مساحات للمنافس، وهذه بعض من مفاتيح هذا الفوز”.

وخلال مشوار الفريق العاصمي في هذه المنافسة، اعتمد المدرب عبد الحق ين شيخة على خطة 4-1- 4-1 التكتيكية. فمنذ تنصيبه على رأس العارضة الفنية للفريق العاصمي ركز المدرب عمله على تقوية الجانب الذهني للاعبيه من خلال تحفيزهم وإعطائهم الثقة اللازمة التي مكنتهم من التقدم في المنافسة الإفريقية بثبات. وخلال تصريحاته العديدة، كان بن شيخة يؤكد كل مرة على أن الجانب الذهني للاعبين يبقى هو المفتاح الرئيسي في كل التحديات. وقال: “كل واحد منا تنتابه رغبة جامحة في أن يكون مساهما في تحقيق فريق اتحاد العاصمة لأول تتويج إفريقي له والجميع يعمل في هذا الاتجاه من أجل الفريق والمناصرين والجزائر في المقام الأول”.