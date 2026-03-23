اتحاد العاصمة يلتحق بشباب بلوزداد في نصف نهائي “الكاف”

عمر سلامي
التحق فريق اتحاد العاصمة بشباب بلوزداد في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل اتحاد العاصمة إلى نصف النهائي عقب فوزه على نادي مانييما الكونغولي بهدف دون رد، في إياب الدور ربع النهائي الذي جرى سهرة الأحد بملعب 5 جويلية.

وانهزم أبناء “سوسطارة” قبل ذلك في لقاء الذهاب بهدفين لهدف واحد، بمدينة لومومباشي.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء بن زازة في د 28 من عمر الشوط الأول.

ويواجه اتحاد العاصمة في الدور نصف النهائي، منافسه أولمبيك آسفي الذي تأهل على حساب مواطنه الوداد الرياضي.

كما سيضرب شباب بلوزداد موعدا في نصف النهائي للزمالك المصري المتأهل على حساب أوتوهو أويوو الكونغولي بعد فوزه على أرضه بهدفين لهدف واحد، قبل أن يتعادلا بهدف لمثله في مباراة الذهاب.

وتلعب مباريات ذهاب نصف النهائي يوم 12 أفريل القادم، فيما تقام لقاءات الإياب يوم 19 من نفس الشهر

