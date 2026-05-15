اتحاد العاصمة يواصل تحضيراته لمواجهة الزمالك في إياب نهائي كأس “الكاف”

يواصل فريق اتحاد العاصمة تحضيراته لمواجهة الزمالك المصري في إياب نهائي كأس “الكاف”.

وخاض “الاتحاد” أمسية الخميس، أول حصة تدريبية له، بالقاهرة، بعد وصوله إلى مصر، سهرة الأربعاء.

وحسم اتحاد العاصمة لقاء الذهاب بالجزائر، بهدف دون رد، ويسعى للتأكيد في مباراة الإياب، والتتويج بالكأس.

وسيختتم أشبال المدرب السنغالي لامين ندياي، استعداداتهم أمسية الجمعة، بخوض آخر حصة تدريبية على أرضية ميدان ملعب القاهرة الدولي.

وتلعب المباراة الحاسمة، أمسية السبت، بداية من الساعة السابعة بتوقيت الجزائر، بملعب القاهرة الدولي.