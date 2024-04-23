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اقتصاد

اتصالات الجزائر تعلن “مفاجأة غير منتظرة” لمشتركي الألياف البصرية

الشروق أونلاين
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اتصالات الجزائر تعلن “مفاجأة غير منتظرة” لمشتركي الألياف البصرية
ح.م
اتصالات الجزائر

كشفت اتصالات الجزائر يوم الثلاثاء عن مفاجأة لمشتركي خدمة الألياف البصرية. تتمثل في رفع تدفّق 300 ميغا في الثانية، إلى 1 جيغا في الثانية.

ودعت الشركة هذه الفئة من زبائنها، إلى إعادة تشغيل أجهزة المودام للاستفادة من سرعة التدفّق الجديدة. بعد رفعها للمرة الثانية في ظرف أسبوع.

ففي الأسبوع الماضي، أعلنت اتصالات الجزائر عن رفع سرعة تدفق الإنترنت لفائدة مشتركيها، بصفة استثنائية لمدة شهر واحد. بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسها.

وضاعفت الشركة سرعة تدفق الإنترنت إلى غاية 10 مرات، ابتداء من أول أيام عيد الفطر، لجميع مشتركي خدمات ADSL وVDSL والألياف البصرية.

حيث استفاد مشتركو “Idoom Fibre” بسرعة 20 ميغابايت في الثانية، من رفع سرعة التدفق إلى 200 ميغابايت في الثانية.

في حين تمّ رفع سرعات تدفّق الإنترنت الأخرى للمشتركين في نفس الخدمة المتعلقة بالألياف البصرية، بالشكل التالي:

  • من 15 ميغابت في الثانية، إلى 50 ميغابت في الثانية.
  • ومن 50 ميغابت في الثانية إلى 300 ميغابت في الثانية.
  • ومن 100 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية.
  • ومن 200 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية.
  • ومن 300 ميغابت في الثانية إلى 500 ميغابت في الثانية.

“أما بالنسبة لزبائن Idoom ADSL وVDSL، فسيتم رفع سرعة الإنترنت لديهم من 15 ميغابت في الثانية إلى 20 ميغابت في الثانية”، يضيف البيان.

وقالت اتصالات الجزائر إن هذا الإجراء الاستثنائي يعكس “مدى تقدير الشركة لزبائنها الأوفياء. والتزامها المستمرّ بتقديم أفضل تجربة ممكنة في مجال الاتصال بالإنترنت”.

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