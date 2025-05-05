اتصالات الجزائر تهدي زبائن الألياف البصرية الجدد شهر إنترنت بسرعة تدفق 1000 ميغا

أعلنت اتصالات الجزائر يوم الأحد، عرضا ترويجيا للزبائن الجدد الذين يشتركون في Idoom Fibre للمرة الأولى، يمكّنهم من الاستفادة من شهر إنترنت مهدى بسرعة تدفق 1000 ميغابت في الثانية.

ويتضمن العرض الجديد لاتصالات الجزائر إلى جانب الشهر المهدى من الاتصال بالإنترنت فائقة السرعة، جهاز مودم خاص بالألياف البصرية بالمجان. بالإضافة إلى الإعفاء من تكاليف الربط.

كل هذا مقابل سعر اشتراك مخفّض لا يتجاوز 1000 دينار شهريا، بشرط الاشتراك في عرض Idoom Fibre بسرعة تدفق 30 ميغابت في الثانية وما فوق.

ويستمرّ العرض الترويجي الجديد لاتصالات الجزائر، لمدة شهر واحد فقط، ابتداء من 4 ماي 2025، يوضح ذات البيان.