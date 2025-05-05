-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اتصالات الجزائر تهدي زبائن الألياف البصرية الجدد شهر إنترنت بسرعة تدفق 1000 ميغا

الشروق أونلاين
  • 1206
  • 0
اتصالات الجزائر تهدي زبائن الألياف البصرية الجدد شهر إنترنت بسرعة تدفق 1000 ميغا
ح.م
عرض جديد لاتصالات الجزائر

أعلنت اتصالات الجزائر يوم الأحد، عرضا ترويجيا للزبائن الجدد الذين يشتركون في Idoom Fibre للمرة الأولى، يمكّنهم من الاستفادة من شهر إنترنت مهدى بسرعة تدفق 1000 ميغابت في الثانية.

ويتضمن العرض الجديد لاتصالات الجزائر إلى جانب الشهر المهدى من الاتصال بالإنترنت فائقة السرعة، جهاز مودم خاص بالألياف البصرية بالمجان. بالإضافة إلى الإعفاء من تكاليف الربط.

كل هذا مقابل سعر اشتراك مخفّض لا يتجاوز 1000 دينار شهريا، بشرط الاشتراك في عرض Idoom Fibre بسرعة تدفق 30 ميغابت في الثانية وما فوق.

ويستمرّ العرض الترويجي الجديد لاتصالات الجزائر، لمدة شهر واحد فقط، ابتداء من 4 ماي 2025، يوضح ذات البيان.

مقالات ذات صلة
“إعلان الجزائر” ينتصر لمركزية القضية الفلسطينية

“إعلان الجزائر” ينتصر لمركزية القضية الفلسطينية

سماء الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

سماء الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية على 22 ولاية

تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية على 22 ولاية

توضيحات قانونية حول استغلال احتياطي الإدارة بالتربية

توضيحات قانونية حول استغلال احتياطي الإدارة بالتربية

الرئيس تبون يودع سلطان عمان هيثم بن طارق

الرئيس تبون يودع سلطان عمان هيثم بن طارق

قطارات عصرية وبملكية جزائرية كاملة… نموذج إفريقي ريادي يحتذى به

قطارات عصرية وبملكية جزائرية كاملة… نموذج إفريقي ريادي يحتذى به

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد