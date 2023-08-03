اتصالات الجزائر توقّع اتفاقية لتصنيع كوابل الألياف البصرية محليّا

وقّعت اتصالات الجزائر اتفاقية شراكة مع “كاتل فيبروبتيك” لتصنيع وتوريد كوابل الألياف البصرية، لدعم وتطوير شبكات الاتصال بالانترنت عبر تقنية الألياف إلى غاية المنزل (FTTH).

وتهدف هذه الاتفاقية، حسب بيان للمؤسسة، إلى تطوير وتوسيع شبكات اتصالات الجزائر. من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للاتصال بالانترنت لدى المواطنين والهيئات والمؤسسات.

إلى جانب ذلك، ستسمح هذه الاتفاقية “بتعزيز الروابط الاقتصادية الوثيقة بين الشريكين. وخلق بيئة مواتية للتنمية المستمرة للاستثمارات في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية”.

“ومن شأن تصنيع كوابل الألياف البصرية محليا عبر وحدة إنتاج بالجزائر، أن تضيف قيمة جوهرية للنظام الاقتصادي الرقمي”، يضيف البيان.

وأنشئت شركة “كاتل فيبروبتيك” المتخصّصة في صناعة كوابل الألياف البصرية لمختلف المنشآت، عام 2005 بالمنطقة الصناعة واد سمار في العاصمة. بموجب شراكة مع شركة “كابليكو سال” اللبنانية القابضة.