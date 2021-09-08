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 اتفاقية المغرب وأوروبا.. البوليساريو تؤكد ثقتها في قرار المحكمة

الشروق أونلاين
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 اتفاقية المغرب وأوروبا.. البوليساريو تؤكد ثقتها في قرار المحكمة

أكد أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي أن الشعب الصحراوي ينتظر أحكام المحكمة الأوروبية المتعلقة باتفاقيته مع المغرب بكل ثقة.

وأكد أبي بشراي، في بيان صادر عن جبهة البوليساريو بأن الجبهة منذ نشأتها أسست النضال الوطني التحرري للشعب الصحراوي على إحترام القانون الدولي كشرط لضمان السلام في العالم”

وأشار البيان إلى أن محكمة العدل الأوروبية حددت تاريخ 29 سبتمبر في حدود الساعة 11 صباحا موعدا لإصدار أحكامها بشأن الطعون التي أودعتها الجبهة ضد الاتفاقات غير الشرعية التي تضم الصحراء الغربية المحتلة، المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.

وأوضح البيان أن المحكمة كانت قد خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس 2021، لمناقشات معمقة لجميع جوانب القضية بحضور جبهة البوليساريو بصفتها المدعي والمدعى عليه مجلس الإتحاد الأوروبي، المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية.

وقد سبق لذات المحكمة أن أصدرت في ديسمبر 2016 وفيفري 2018 أحكاما بالغة الأهمية، تقضي بأن اتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية لأن الإقليم الصحراوي له وضع منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وبأن الشعب الصحراوي لم يعطي موافقته على تطبيق هذه الاتفاقية على أراضيه الوطنية.

 وأصاف البيان أنه ردا على الاتفاقيتين، وجهت جبهة البوليساريو نداءين لإلغاء قرارات مجلس الإتحاد الأوروبي بالموافقة على هذه الاتفاقيات غير القانونية، التي أبرمت دون موافقة من الشعب الصحراوي بصفته صاحب السيادة الحصرية.

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