اجتماع الحكومة: إدراج مادة “التربية المرورية” في جميع المراحل التعليمية

درست الحكومة في اجتماع لها يوم الأربعاء، استحداث تخصّص تحلية مياه البحر في 4 مؤسسات جامعية، وإدراج مادة “التربية المرورية” في جميع المراحل التعليمية.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد خصّص اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، لدراسة مشاريع وعروض في قطاعات النقل، التعليم العالي، التكوين المهني، والشباب والرياضة.

وفي قطاع التعليم العالي، كشف وزير القطاع في عرض أمام الحكومة، عن مشروع لإنشاء قطب امتياز خاص بالتكوين في مجال تحلية المياه البحر. بداية من الدخول الجامعي المقبل.

وسيتشكّل هذا القطب من 4 مؤسسات تتمثل في:

جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر.

المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة.

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران.

جامعة ورقلة.

كما قدّم وزير التكوين والتعليم المهنيين، عرضا يتضمن إحداث فرع “تحلية مياه البحر” ضمن قائمة عروض التكوين.

وسيتمّ تقديم هذا التكوين لمدة 6 أشهر، على مستوى مراكز التكوين المهني. لفائدة المتحصّلين على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي.

وفي قطاع النقل، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي، يتضمّن إدراج مادة تربوية مخصّصة لأمن الطرقات، على مستوى كافة الأطوار التعليمية.

وأوضح بيان الاجتماع في هذا السياق، أن “التربية المرورية هي بين الروافد الأساسية في سياق الأعمال الرامية إلى الحدّ من حوادث المرور. لاسيما عند الأطفال”.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة. وكان عن وضعية الاحتراف في مجال كرة القدم، وآفاق الإصلاحات التي ستتم المبادرة بها.

وينتظر من هذه الإصلاحات أن “ترتقي بمستوى الاحتراف الكروي في البلاد. بناء على المعايير والشروط المطلوبة، في النظام المصادق عليه من الاتحاد الإفريقي”.

البيان الكامل لاجتماع الحكومة: