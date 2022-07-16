هذه هي حصص الولايات من مياه تحلية البحر

تقدم الدراسات الخاصة بالربط بشبكات التوزيع

تعرف مرحلة الدراسات المتعلقة بربط المحطات الخمس لتحلية مياه البحر المقرر إنجازها في غضون 2024، بشبكات التوزيع، تقدما ملحوظا، حسب ما أفاد به وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني.

وأوضح حسني أن “مشروع ربط المحطات الجديدة بأنظمة التوزيع، يرتكز على إنجاز خزانات كبرى للمياه بسعة 100 ألف متر مكعب بالنسبة لكل محطة، قصد مواجهة أي توقفات اضطرارية يمكن أن تواجه هذه المحطات مستقبلا”.

وسيتم إنجاز المحطات الخمس الجديدة في كل من جنات (بومرداس) وفوكة البحرية (تيبازة) والرأس الأبيض (وهران) وكدية الدراوش (الطارف) وتيغرامت (بجاية)، بقدرة انتاج بـ300 ألف متر مكعب يوميا لكل واحدة منها. وتم تكليف الشركة الجزائرية للطاقة AEC بمباشرة أشغال إنجاز هذه المصانع الجديدة للتحلية، بينما كلفت مؤسسة الجزائرية للمياه ADE بإنجاز أشغال ربط هذه المصانع بأنظمة توزيع المياه.

فبالنسبة لمحطة فوكة البحرية، التي أطلق عليها محطة الجزائر-غرب، فقد “تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنجاز أشغال ربط هذه المحطة بشبكات التوزيع”، يؤكد الوزير. ومن المقرر تقسيم إنتاج هذه المحطة، بعد انجازها، بالتساوي بين ولايتي الجزائر والبليدة، بحصة 150 ألف متر مكعب/ يوميا لكل منهما.

ومن شأن هذا المشروع، “تأمين تموين أكثر من 6.5 مليون نسمة بالماء الشروب حتى آفاق سنة 2050، مقسمة على 17 بلدية بغرب العاصمة و9 بلديات بشرق البليدة”. كما سيسمح وضع هذه المحطة حيز الخدمة -يضيف الوزير- بتخصيص المحطة الحالية لفوكة “بصفة كلية” لصالح ولاية تيبازة بقدرة إنتاج 120 ألف متر مكعب/يوم تتقاسمها حاليا الجزائر وتيبازة..

أما مشروع محطة جنات، أو ما أطلق عليه محطة الجزائر-شرق، فيهدف إلى نقل المياه المحلاة المنتجة في مصنع جنات المستقبلي عبر النظام الحالي لإنتاج المياه الخاص بسد تاقصبت”، حسب الشروح التي قدمها الوزير.

كما أكد أن المحطة ستساهم في تأمين ولاية بومرداس، من خلال تخصيص إجمالي إنتاج المحطة الحالية لتحلية المياه بجنات بصفة كلية لهذه الولاية، أي بكمية إجمالية تعادل 100 ألف متر مكعب/يوم. وسيسمح إنجاز محطتي جزائر شرق وغرب (فوكة وجنات معا)، في آفاق سنة 2024، بتخصيص الموارد المائية التقليدية لسقي سهل متيجة ومحيط الساحل العاصمي الغربي، من خلال تحويل استغلال عدة سدود للاستعمال الفلاحي فقط (سدود بورومي وبوكردان والحميز والدويرة)، بقدرة تخزين إجمالية تعادل 367 مليون متر مكعب.

توقيف استغلال المئات من المناقب والآبار

إضافة إلى ذلك، سيسمح المشروعان “بتوقيف استغلال 250 منقب وتركها كمنشآت احتياطية، أو استغلالها في قطاع الفلاحة، مما سيسمح بشحنها وإعادة تجدد طبقات المياه بها”، وتأمين تموين ولاية تيزي وزو بالماء الشروب، من خلال تخصيص “كل مياه” سد تاقصبت لصالحها، وفق تصريحات لحسني.

وبخصوص محطة كدية الدراوش (الطارف)، فقد تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنجاز أشغال الربط بشبكات التوزيع، يقول الوزير. وسيتم تقسيم إنتاج هذه المحطة على كل من عنابة بـ170 ألف متر مكعب/يوم والطارف بـ80 ألف متر مكعب/يوم وقالمة 50 ألف متر مكعب/يوم.

وأوضح حسني لـ”واج” أن إنجازها سيسمح بتحويل جزئي أو كلي لمخزون مياه سدود الشافية، بوخروفة، بوقوس، ماكسة، بقدرة تخزين إجمالية تعادل 364 مليون متر مكعب، لصالح سقي محيطات بوناموسة (الطارف-عنابة) وبوشقوف (قالمة) وسهول ولاية الطارف، بالإضافة إلى المشروع “الهام والحساس” المتعلق بتوجيه الفائض من مياه سدود ولاية الطارف (بين 170 إلى 200 مليون متر مكعب سنويا) لتطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لولايات الهضاب العليا (سوق أهراس وقالمة وتبسة وأم البواقي).

وبالنسبة لمحطة تيغرامت (بجاية)، أكد الوزير أنه “تم الإعلان عن العروض خلال السنة الجارية، تخص إنجاز دراسات حول أشغال ربط هذه المحطة بأنظمة توزيع المياه” مضيفا أن “العروض حاليا هي قيد التحليل والدراسة”.

وسيتم تقسيم إنتاج هذه المحطة المستقبلية على كل من بجاية بـ200 ألف متر مكعب/يوم وسطيف بـ50 ألف متر مكعب/يوم والبويرة بـ30 ألف متر مكعب/يوم وبرج بوعريريج بـ20 ألف متر مكعب/يوم. وستسمح المحطة أيضا بتحويل مياه سد تيشي حاف بقدرة تخزين تعادل 173 مليون متر مكعب، وسد لكحل 30 مليون متر مكعب، لسقي المحيطات الفلاحية الكبرى بواد الصومام وسهل الأسنام، وكذا “الشروع بتوقيف استغلال 200 منقب وتركها كمنشآت احتياطية أو استغلالها في قطاع الفلاحة، مما سيسمح بشحنها وإعادة تجدد طبقات المياه بها”.

أما محطة الرأس الأبيض (وهران)، فقد “تم الإعلان عن العروض خلال السنة الجارية، الخاصة بإنجاز دراسات حول أشغال ربط هذه المحطة بأنظمة توزيع المياه”، حسب حسني الذي أكد بأن “العروض حاليا هي قيد التحليل والدراسة”.

وسيمكن إنجاز هذه المحطة من التكفل باحتياجات المياه لكل من ولايات وهران وتيارت بحصة 100 ألف متر مكعب/يوم لكل منهما، وغليزان بـ60 ألف متر مكعب/يوم ومعسكر بـ40 ألف متر مكعب/يوم. وسيكون لهذه المحطة أيضا أثر ايجابي على ولاية عين تيموشنت، حيث سيتم تخصيص حصة إضافية من مياه محطة التحلية الحالية لفائدة شط الهلال بقدرة إنتاج إجمالية تعادل 200 ألف متر مكعب/يوم.

وسيمسح إنجازها -يضيف الوزير- بإعادة تخصيص جزئي أو كلي لمياه سدود كرادة، نظام سدود ويزرت – بوحنيفية – فرقوق، سد مأخذ نظام الماو، الشرفة 2، سد واد التحت، سيدي محمد بن عودة، بقدرة تخزين إجمالية تعادل 430 مليون متر مكعب، لصالح سقي محيطات بغليزان وسيق ومعسكر وعين تموشنت، وكذا سهل مستغانم ودحموني بتيارت.

كما سيسمح أيضا، بالحفاظ على مخزون سد قرقار بقدرة 284 مليون متر مكعب كـ”مخزون استراتيجي”، إلى جانب التمكين من “الشروع بتوقيف استغلال العديد من المناقب والآبار التي يتم استغلالها بإفراط، وتركها كمنشآت احتياطية، أو استغلالها في قطاع الفلاحة، مما سيسمح بشحنها وإعادة تجدد طبقات المياه بها”، يقول حسني.

وينتظر أن تدخل هذه المشاريع الخمسة حيز الخدمة في آفاق 2024، ليشرع بعدها في إنجاز ست محطات جديدة بقدرة 300 ألف متر مكعب/يوم لكل واحدة. واقترح أن يجري إنجاز هذه المحطات الست المقرر إدخالها حيز الخدمة في غضون 2030 بكل من تلمسان، مستغانم، الشلف، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، حسب الوزير.