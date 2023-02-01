اجتماع الحكومة: نسبة تقدّم مقبولة لمشروع تطوير منجم الحديد غار جبيلات

تعرف مشاريع تطوير منجم الحديد غار جبيلات، واستغلال المواد غير الحديدية، نسبة تقدّم مقبولة. حسب ما أكده عرض لوزير الطاقة والمناجم في اجتماع للحكومة.

وقد ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة. لدراسة مشاريع وعروض تتعلّق بقطاعات المناجم، الفلاحة، الصيد البحري، والمؤسسات الناشئة.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد تناول الاجتماع عرضين لوزير الطاقة والمناجم حول مدى تقدّم مشروع تطوير منجم الحديد لغار جبيلات، ومشاريع تطوير المواد غير الحديدية.

“وتبيّن من العرض المقدّم حول وضعية إنجاز المشاريع المذكورة، أنّ تنفيذ مراحل تطوير هذه المشاريع قد سجّل نسبة تقدّم مقبولة”، يؤكد البيان.

كم استمعت الحكومة من جهة أخرى، لعرض حول مشروع النظام الخاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيّي قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

النصّ الكامل لبيان اجتماع الحكومة: