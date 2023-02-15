اجتماع الحكومة يتطرق إلى محطات الدفع على الطريق السيّار شرق-غرب

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ملفات تتعلق بقطاعات الفلاحة، الطاقة، الثقافة والأشغال العمومية.

وحسب بيان للوزارة لأولى، فقد درس أعضاء الحكومة في الاجتماع عرضا قدمه وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية حول وضعية مشاريع الطرق السيارة.

وأبرز هذا العرض مدى تقدّم بعض المشاريع، على غرار الاستغلال الاقتصادي للطريق السيار شرق ـ غرب، من خلال وضع محطات دفع رسم المرور بهذه المنشأة.

كما تطرق العرض إلى إنجاز 24 ربط سيار، من أجل الوصل بين مقارّ الولايات والموانئ، على مسافة إجمالية تقدّر بحوالي 3.249 كم.

وفي هذا الشأن، تمّ وضع مخطط استعجالي قصد تحديد أولويات بعث المشاريع العالقة وفق مقاربة اقتصادية متكاملة، من ِشأنها توحيد الجهود وإنجاز منشآت قاعدية لفائدة التنمية الاقتصادية ورفاه المواطن.

تثمين المحروقات محور استراتيجي في تنويع الاقتصاد الجزائري

وعرفت أشغال اجتماع الحكومة الأسبوعي تقديم عرض من طرف وزير الطاقة والمناجم، حول الإستراتيجية الوطنية لتطوير التكرير والبتروكيماويات.

وذكر الوزير في عرضه بأنّ تثمين المحروقات يشكّل محورا استراتيجيا في تنويع الاقتصاد الوطني. لاسيما من خلال تطوير التكرير وإرساء صناعة بتروكيماوية، يكون الهدف المرجو منها رفع حجم موارد المحروقات التي هي محلّ التثمين.

ويقوم المسعى المقترح في هذا الإطار على جذب الشركاء وانتقاء المشاريع المربحة وذات القيمة المضافة العالية للسوق الوطنية، والمزايا المقارنة التي تمنحها البيئة الاقتصادية الوطنية.