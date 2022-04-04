الدفع الآلي عبر الطريق السيار سيكون بداية من هذا الموعد

كشف المدير العام للجزائرية للطرق السيارة محمد الخالدي عن الشروع في العمل بنظام الدفع الآلي عبر الطريق السيار شرق غرب، بداية من الثلاثي الثاني من العام المقبل.

وأوضح الخالدي، الإثنين، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنه سيتم الشروع في العمل بنظام الدفع عبر مراحل بداية من الثلاثي الثاني من العام المقبل، مضيفا أن العملية تبدأ بتجربة تكون لمدة 6 أشهر.

وأعرب محمد خالدي عن أمله في الوصول إلى المرحلة الثالثة بالخصم مباشرة من الحسابات البنكية مثلما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة.

من جهة أخرى، أكد ضيف الصباح أن الأشغال جارية لاستكمال الـ 32 كلم المتبقية من الطريق السيار شرق- غرب من الطارف إلى الحدود التونسية، على أن تسلم المشاريع قبل نهاية السنة الجارية.

وبخصوص فتح شطر الذرعان- الطارف أكد المتحدث انتهاء أشغال الشطر الأول وأن 54 كلم ستسلم قريبا، في حين أن الأشغال متواصلة بالنسبة للشطر الثاني على أن تستلم خلال السداسي الثاني من العام الجاري.

وكشف الخالدي عن الانطلاق في انجاز 741 كلم للمنافذ والمداخل على غرار مدخل بجاية- حنيف، 68 كلم استلمت منه في انتظار استلام الـ22 كلم المتبقية والتي بلغت نسبة أشغالها 80 بالمائة.

أما بخصوص مدخل جيجل- سطيف فقد عرف عدة عراقيل أبرزها الأمن عبر الطريق واعتراضات بعض المواطنين والمحاجر، ومع هذا تم انجاز 40 كلم -يضيف المتحدث-.

و في رده عن سؤال حول مشروع الخط الرابط بين الشلف وتنس المجمد قال إن التجميد تسببت فيه المؤسسة المنجزة للمشروع التي أخلت بشروط العقد و سيتم المرور إلى فسخ العقد و فتح مناقصة جديدة.

أما مشروع تجهيز الطريق السيار بمحطات الخدمات وفضاءات الراحة، فأوضح الخالدي أن نسبة الأشغال بالأشطر الثلاثة بلغت 72 بالمائة، مشيرا إلى أن التأخر كان بسبب بعض العراقيل المالية التي واجهتها الجزائرية للطرق السيارة.