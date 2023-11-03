اجتماع بمقر الفاف لتحضير لقاء الجزائر الصومال

ضم جميع المعنيين بتنظيم هذه المواجهة

اتخذت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) جميع الإجراءات اللازمة، تحسبا للمباراة التي ستجمع الجزائر والصومال، المقررة يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 على الساعة السادسة مساء بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة)، ضمن فعاليات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بحسب ما كشفت عنه الهيئة الفدرالية.

وجاء في بيان الفاف: نظمت الفاف اجتماعا تحضيريا بمقرها بدالي إبراهيم، ضم جميع المعنيين بتنظيم هذه المواجهة. ويتعلق الأمر بكل من خدمات الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، ومسؤول المركب الأولمبي محمد بوضياف.

بالإضافة إلى الصومال والجزائر، تضم المجموعة السابعة كلا من غينيا، أوغندا، بوتسوانا والموزمبيق. ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستحتضنها كل من المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء أيضا في البيان: خلال هذه الجلسة، قدم السيد حليم جندوبي، نائب الأمين العام للفاف، عرضا حول الترتيبات التنظيمية ولوائح منافسة كأس العالم. بعد نقاش وتبادلات بين الحاضرين، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بوضع الظروف الملائمة التي تساهم في إنجاح هذا اللقاء الأول للخضر في مشوار التصفيات مونديال 2026، وكذلك لضمان الراحة للوفد الصومالي وكذا المناصرين.

وسيعود بذلك المنتخب الوطني الجزائري إلى ملعب نيلسون مانديلا، الذي استقبل مواجهة واحدة للخضر منذ افتتاحه، كانت أمام منتخب النيجر (2-1)، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 (مؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 جانفي- 11 فيفري).