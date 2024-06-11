اجتماع بين بيتكوفيتش ومحرز قريبا وعودته قد تكون شهر سبتمبر القادم

قال إنها استغلت الخسارة أمام غينيا لخلق الفوضى وتصفية حساباتها.. صادي:

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، أن اجتماعا سيعقد بين المدرب فلاديمير بيتكوفيتش واللاعب الدولي رياض محرز قريبا من دون تحديد تاريخ محدد، علما أن لاعب الأهلي السعودي لم يستدع لتربص شهر جوان والذي تخلله مقابلتان في إطار الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم وعرفت خسارة الخضر في عقر الديار أمام غينيا وفوز خارج الديار بأوغندا،ا لاجتماع سيتم فيه إذابة الجليد بين المدرب ولاعبه.

ومن المنتظر أن يعود رياض محرز إلى المنتخب شهر سبتمبر القادم بمناسبة تاريخ الفيفا والذي سيعرف إجراء الجولتين الأولى والثانية من تصفيات من كأس افريقيا 2025.

وقال صادي، في تصريحات للتلفزيون الجزائري: “لا يوجد أي مشكلة بين رياض محرز والمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، القضية أحدثت ضجة أكثر مما تستحق، لقد تكلمت مع المدرب قبل أيام، وسيلتقي اللاعب في الفترة المقبلة لإزالة الغموض بينهما، ما يعني أنه من الممكن أن نشاهد محرز معنا مجدداً في التربص المقبل المقرر شهر سبتمبر، طالما أن المنتخب يبقى بحاجة لكل اللاعبين”.

وسبق للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش أن أكد في ندوته الصحفية الأخيرة أن رياض محرز، لم يتصل به ويؤكد جاهزيته لحضور هذا الموعد، ما دفع بصاحب الرقم “سبعة” إلى نشر معلومة عبر حسابه بمنصة أكس، يؤكد أنه يبقى فخوراً بتمثيل الخضر واللعب في صفوفه بأي وقت، ما فتح المجال للحديث عن إمكانية وجود خلاف بين الرجلين.

وأضاف وليد صادي بتصريح آخر يرى فيه أن هناك مجموعة تحاول التشويش على منتخب الجزائر، بقوله: “هناك مجموعة تريد استغلال خسارة المنتخب الماضية ضد غينيا، لخلق الفوضى وتصفية حساباتها مع رئيس اتحاد الكرة، هذا منتخب الجزائريين وليس منتخب أشخاص، يجب أن نتوقف عن ذلك ونقف سندا له في قادم الاستحقاقات”.

وكان المنتخب الجزائري قد تعرض لخسارة مفاجئة الخميس الماضي على ملعبه، أمام المنتخب الغيني (2-1)، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل أن يستعيد توازنه بفوزه على مضيفه الأوغندي بالنتيجة نفسها، ما جعل زملاء حسام عوار يستعيدون صدارة المجموعة السابعة، وكذلك حظوظهم الكاملة في الوصول للمونديال، المقرر بعد عامين، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.