اجتماع تقني تنسيقي حول استغلال الطريق العابر للصحراء

باعتباره رافعة أساسية لترقية الصادرات والمبادلات التجارية

شدد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على ضرورة اعتماد مقاربة استشرافية قائمة على التنسيق الدائم بين مختلف الفاعلين، بهدف تحويل الطريق العابر للصحراء إلى رواق اقتصادي فعال، يدعم اندماج الجزائر في عمقها الإفريقي، ويعزز حضور المنتج الوطني في الأسواق الإفريقية الواعدة.

وجاء ذلك خلال اجتماع تقني تنسيقي خصص لدراسة سبل تثمين واستغلال الطريق العابر للصحراء، باعتباره محورا استراتيجيا لتعزيز المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، حسب ما أفاد به، الثلاثاء، بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن هذا الاجتماع جرى بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، لاسيما وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة النقل، وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، إلى جانب ممثلي مصالح الجمارك.

كما عرف اللقاء مشاركة رئيس مجلس الأعمال الجزائري-النيجيري، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلي الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس).

وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد على أهمية الطريق العابر للصحراء كرافعة أساسية لترقية الصادرات وتعزيز المبادلات التجارية البينية، لاسيما مع النيجر، مع التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق القطاعي لتهيئة الظروف الملائمة على طول هذا المحور الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، ناقش المشاركون آليات مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة المصدرين، من خلال توفير خدمات لوجستية متكاملة، وإنشاء منصات دعم، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا الممر الحيوي.