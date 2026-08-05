اجتماع تنسيقي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي

خلص إلى إقرار ورقة طريق لتطوير نماذج حكومية سيادية

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اجتماعا تنسيقيا، لتنفيذ الخطة الاستراتجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية، بحسب ما أفاد به، الأربعاء، بيان للوزارة.

وقد تم خلال هذا الاجتماع، الأول من نوعه “تحديد الأهداف الاستراتيجية ورسم معالم خطة العمل المشترك الهادف إلى تعزيز السيادة التكنولوجية وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في المرفق العام، على غرار التجارب الدولية الرائدة”.

وأوضح المصدر ذاته، أن الاجتماع خلص إلى “إقرار ورقة طريق، تركز على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي حكومية سيادية، مفتوحة المصدر، وتوفير قدرات حسابية فائقة عبر مراكز الحوسبة، وتمكين مراكز البحوث والشركات الناشئة من تدريب النماذج الذكية محليا”.

كما تتضمن ورقة الطريق- يضيف البيان- “تأهيل العنصر البشري وتطوير المهارات مع إطلاق برامج تكوين مكثفة ومستحدثة بالشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي”، إلى جانب إنشاء “مركز بحث علمي ووحدات بحث متخصصة، وكذا تسهيل الانتقال من البحث الأكاديمي إلى التطبيق الصناعي، مع ضمان معالجة وتخزين البيانات الإدارية والعمومية داخل مراكز بيانات وطنية آمنة”، مع التأكيد على “الاستخدام الأخلاقي والموثوق للتقنيات الحديثة”.

وتوج هذا الاجتماع التنسيقي، بـ”تشكيل لجنة متابعة مشتركة تتولى مراقبة تنفيذ مراحل ورقة الطريق وفق جدول زمني محدد، بما يضمن التحول الملموس نحو إدارة عمومية عصرية وذكية”.

وفي سياق آخر، انطلقت الأربعاء التسجيلات الجامعية النهائية بالنسبة لحاملي شهادة بكالوريا 2026، على أن تستمر إلى غاية 10 أوت.

وفي تصريح لـ”وأج”، أوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الجبار داودي، أن عملية التسجيلات النهائية “انطلقت على الساعة منتصف الليل من يوم الأربعاء 05 أوت 2026 وتتم إلكترونيا وبصفر ورق، وتمتد إلى غاية العاشر من الشهر الجاري”.

وكانت الوزارة قد أوضحت أنه “عقب استكمال إجراءات التسجيل، يتحصل الطالب على بطاقته الافتراضية مباشرة على هاتفه الذكي، بعد تسديد حقوق التسجيل، باستعمال البطاقة الذهبية حصريا، عبر رابط الموقع

https://progres.mesrs.dz/webetu أو بمسح رمز الاستجابة السريعة”.

ومن شأن البطاقة الرقمية أن تمكن الطالب الجامعي الجديد من الولوج إلى مختلف الخدمات والمنصات الجامعية الإلكترونية ومتابعة مساره الجامعي.