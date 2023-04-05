اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

يعقد مجلس جامعة الدول العربية يوم الأربعاء، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر، لمناقشة الأوضاع في القدس المحتلة.

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ عقب اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم المسجد الأقصى في القدس مساء الثلاثاء. واعتدائها على المصلّين والمعتكفين فيه.

وسيناقش الاجتماع حسب بيان للجامعة “التنسيق العربي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتصرفا مرفوضاً ومدانا يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها”.

كما يأتي اجتماع الجامعة في سياق “التأكيد على ضرورة وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير. والتحذير من مغبته، وتحميل إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تبعاته”.