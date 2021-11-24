شائعة جعفري لـ "الشروق":

نددت شائعة جعفري، نائبة رئيسة المجلس العالمي لتمكين المرأة، رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، بالتجاوزات التي تحدث عبر تطبيق “تيك توك”، من طرف نساء جزائريات يظهرن في وضعيات غير لائقة، ويرقصن بطريقة فاضحة، وقالت إن الظاهرة لا تتعلق فقط بالمراهقات ولكن نساء في مختلف الأعمار، وهذا وباء بحسبها، يهدد كيان الأسرة الجزائرية.

وأوضحت شائعة جعفري أن الأمر خطير وهو بمثابة عنف معنوي ضد المرأة الجزائرية، حيث يسيء إلى سمعتها، ويهدد المقبلات على الزواج، خاصة اللواتي يظهرن عبر هذا التطبيق، بحياة أسرية فاشلة، وأجيال عنيفة ترى في المرأة عضوا لا يستحق الاحترام.

ودعت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، إلى ضرورة حجب مثل هكذا تطبيقات، حيث أكدت أن الظاهرة في انتشار خطير، سيما بعد أن اجتاحت نساء من مختلف الأعمار وأصبحت موضة لدى بعض الفتيات، وهي تشجع البقية على تقليدهن.

وأشارت جعفري إلى هناك شبكات تحرض هؤلاء النساء اللواتي يظهرن وهن يرقصن عبر “تيك التوك”، بهدف ربح الأموال، ولكن الأكثر خطرا من ذلك هو تأثير هؤلاء الضحايا مستقبلا في المجتمع، وفي وضع المرأة في الجزائر.