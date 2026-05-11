اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من السواحل الصومالية

فرانس برس
ناقلة نفط.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الإثنين، 11 ماي، أنها تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال بالقرب من إقليم بونت لاند.

ووفقا لبيان الخارجية المصرية، وجه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج د. بدر عبد العاطي، السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية المصريين المتواجدين على متن السفينة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، والعمل على سرعة الافراج عنهم، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين.

