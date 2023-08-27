اختفاء امرأة عربية.. شرطة بريطانيا تعرض مكافأة ضخمة مقابل معلومات

أعادت الشرطة البريطانية فتح ملف اختفاء امرأة عربية وعرضت مكافأة كبيرة لأي شخص يدلي بمعلومات عن مكان وجودها.

وأعلنت الشرطة البريطانية، عن مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (63 ألف دولار أمريكي) لمن يدلي بمعلومات عن المرأة التي اختفت في ظروف غامضة منذ 2019.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن السيدة العربية هدير العنزي اختفت منذ عام 2019، وتنتمي هدير إلى فئة “البدون” السكانية التي تعيش في الكويت، وهي فئة عديمة الجنسية، لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.

كما قالت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، إن السيدة وجدت دعما من أقاربها الذين يعيشون في بلدة روشولمي بمنطقة مانشستر الكبرى.

وجرى الإبلاغ عن فقدان هدير في عام 2019، وعلى إثر ذلك شرع المحققون في البحث عنها.

وتعمل الشرطة البريطانية وفقا لافتراض أن السيدة العربية وقعت ضحية عنف متعمد، بعد هجوم مقصود.

وتقول إنه جرى تجديد النداء للعامة للمساعدة في إيجاد هدير، لأنه من المهم كشف الحقيقة التي تحيط باختفائها.

وأضافت أنها لم تتوصل إلى دليل يدعم فرضية بقاء هدير على قيد الحياة، مشددة على أن الفرضية الحالية التي تعمل وفقا لها أن السيدة تعرضت لعنف متعمد ولم تعد حية.

وذكرت أن الهدف الأساسي هو تقديم إجابات إلى ابنة هدير الصغيرة.

ودعت الشرطة البريطانية أي شخص يملك معلومات حول مكان هدير بأن يقدمها لها.

وأكدت أن مثل هكذا قضايا ستظل مفتوحة ما لم يتم حلها.