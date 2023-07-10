-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اختفاء مراهق من قسنطينة

إسلام بوشليق
  • 366
  • 0
اختفاء مراهق من قسنطينة
ح.م

اختفى الجمعة مراهق يدعى لعور عبد الله يعقوب، البالغ من العمر 13 سنة، والقاطن بالمدينة الجديدة علي منجلي، بولاية قسنطينة.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الطفل يعقوب، قال لعائلته إنه متوجه في رحلة استجمام منظمة، حيث غادر المسكن العائلي صباح الجمعة الماضية، متوجها الى أحد شواطئ ولاية سكيكدة للاستجمام، لكنه لم يعد تاركا وراءه عائلته التي لم تجد له أثرا لليوم الثالث على التوالي، ويتخوف أقاربه من تعرضه لاختطاف، أو إمكانية تعرضه لحادث مرور، أو اعتداء جسدي، مما يستدعي حسبهم تضامن الجميع من سكان ولايتي سكيكدة وقسنطينة لمساعدتهم للبحث عنه في كل مكان، ويطلبون في الوقت نفسه كل من رآه أو سمع عنه بعض المعلومات، الاتصال بالمصالح الأمنية على مستوى التراب الوطني.

مقالات ذات صلة
الجزائر تنضم رسميا للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين

الجزائر تنضم رسميا للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين

نشر وتداول أخبار النشاطات الرسمية.. رئاسة الجمهورية تحذر

نشر وتداول أخبار النشاطات الرسمية.. رئاسة الجمهورية تحذر

الرئيس الإيراني يدعو الرئيس تبون لزيارة طهران

الرئيس الإيراني يدعو الرئيس تبون لزيارة طهران

إجماع سياسي إسباني على تصحيح العلاقات مع الجزائر

إجماع سياسي إسباني على تصحيح العلاقات مع الجزائر

حالة الطقس: استمرار موجة الحر عبر 11 ولاية

حالة الطقس: استمرار موجة الحر عبر 11 ولاية

الجزائريون أنفقوا 31.3 مليون يورو على طلبات تأشيرات شنغن نحو هذه الدول

الجزائريون أنفقوا 31.3 مليون يورو على طلبات تأشيرات شنغن نحو هذه الدول

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد