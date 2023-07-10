اختفاء مراهق من قسنطينة

اختفى الجمعة مراهق يدعى لعور عبد الله يعقوب، البالغ من العمر 13 سنة، والقاطن بالمدينة الجديدة علي منجلي، بولاية قسنطينة.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الطفل يعقوب، قال لعائلته إنه متوجه في رحلة استجمام منظمة، حيث غادر المسكن العائلي صباح الجمعة الماضية، متوجها الى أحد شواطئ ولاية سكيكدة للاستجمام، لكنه لم يعد تاركا وراءه عائلته التي لم تجد له أثرا لليوم الثالث على التوالي، ويتخوف أقاربه من تعرضه لاختطاف، أو إمكانية تعرضه لحادث مرور، أو اعتداء جسدي، مما يستدعي حسبهم تضامن الجميع من سكان ولايتي سكيكدة وقسنطينة لمساعدتهم للبحث عنه في كل مكان، ويطلبون في الوقت نفسه كل من رآه أو سمع عنه بعض المعلومات، الاتصال بالمصالح الأمنية على مستوى التراب الوطني.