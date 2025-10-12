اختفاء ووفاة الطفل عبد الرحمان في الشلف.. “متابعة جزائية صارمة للكشف عن مرتكبي الجريمة”

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف مساء الأحد في بيان، فتح تحقيق ابتدائي حول اختفاء ووفاة طفل في الرابعة من العمر، عثر عليه متوفيا يوم الجمعة الماضية.

تفاصيل الحادثة الأليمة تعود إلى يوم الخميس 7 أكتوبر 2025، عندما تقدم والد الطفل أمام مصالح أمن ولاية الشلف، من أجل التبليغ عن اختفاء ابنه البالغ من العمر 4 سنوات.

“وبعد تفعيل مخطط الإنذار الوطني لاختفاء واختطاف الأطفال، وتكثيف عملية البحث عنه، تم العثور عليه متوفيا بتاريخ 10 أكتوبر 2025″، يضيف البيان.

على إثر ذلك، انتقل وكيل الجمهورية إلى عين المكان، بحضور كل من والد الطفل، الضبطية القضائية، والطبيب الشرعي. وبعد التأكد من هوية الطفل الضحية، تم رفع عينات من مسرح الجريمة من طرف الشرطة العلمية.

“كما أجري تشريح لجثمان الضحية، مع نزع عيّنات بيولوجية من طرف الطبيب الشرعي. ليُفتح تحقيق ابتدائي قصد كشف جميع ملابسات القضية”.

وأكد بيان وكيل الجمهورية “اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية الصارمة، للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة الخطيرة بكافة الوسائل القانونية”.