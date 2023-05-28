اختيار ياسين براهيمي ضمن أحسن عشرة مهاجمين

رابطة أبطال آسيا لكرة القدم 2023:

نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريرا سلط فيه الضوء على قائمة تضم 10 من أفضل المهاجمين في النسخة العشرين من رابطة أبطال آسيا لموسم 2022 – 2023، من بينهم اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي الذي ينشط حاليا مع فريق الريان القطري.

واختار الاتحاد الآسيوي في تقرير نشره بموقعه الرسمي قائمة 10 لاعبين شاركوا في رابطة أبطال أسيا، من أجل التصويت للمهاجم الأبرز في هذا المركز. وبالإضافة إلى الجزائري ياسين براهيمي، ضمت القائمة كلا من إدميلسون جونيور (الدحيل القطري)، مايكل أولونغا (الدحيل القطري)، يوهان بولي (الريان القطري)، بيرغسون داسيلفا (جوهور دار التعظيم الماليزي) إحسان فاندي (باثوم يونايتد التايلاندي)، أوديون إيغالو (الهلال السعودي)، زيكا (دايغو الكوري الجنوبي)، كاسبر يونكر (أوراوا ريددايموندز الياباني)، يو كوباياشي (كاوازاكي فرونتال الياباني).

ويذكر أن نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني أحرز لقب رابطة أبطال آسيا 2023 بعدما تغلب في الدور النهائي على الهلال السعودي بنتيجة 2 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.