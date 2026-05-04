“ادرس في السعودية”.. منح دراسية طويلة المدى للطلبة الجزائريين  

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، أن وزارة التعليم بالمملكة تتيح منحا دراسية تعليمية مجانية طويلة المدى للطلبة الجزائريين.

وأوضحت السفارة في بيان لها أنه “انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في مختلف المجالات ومنها المجالات التعليمية، فإن وزارة التعليم بالمملكة تتيح منح دراسية تعليمية مجانية طويلة المدى للطلبة الجزائريين.”

واضاف البيان أن المنح في مختلف التخصصات بالجامعات السعودية شاملة لجميع المراحل (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) تحت عنوان “ادرس في السعودية”، و التسجيل يكون من خلال الموقع الالكتروني الموضح به المزايا والشروط. (https://studyinsaudi.moe.gov.sa).

