ارتفاع أسعار الدجاج.. مسؤول بوزارة الفلاحة يعلق

أكد الناطق الرسمي لوزارة الفلاحة، مسعود بن دريدي, الأربعاء, أن ارتفاع أسعار الدجاج الذي تعرفه الأسواق الوطنية في الأسابيع الأخيرة “ظرفي”, متوقعا انخفاضها خلال “الأيام القادمة”.

وأوضح بن دريدي, في لقاء صحفي مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن أسعار الدجاج التي تجاوزت 600 دج للكيلوغرام في الفترة الاخيرة ستعرف قريبا انخفاضا بفضل العمليات الجارية لتعمير مباني تربية الدواجن.

وأضاف المسؤول بأن الانخفاض سيكون محسوسا سواء على مستوى ديوان تغذية الأنعام وتربية الدواجن “أوناب” أو لدى المربين الخواص.

وفي هذا السياق، طمأن بن دريدي مربي الدواجن بوفرة الأغذية والمواد الأولية على مستوى “أوناب” الذي يحوز على ترخيص من أجل استيراد كمية كبيرة من الذرة والصويا لصنع الغذاء المركب الموجه للدواجن.

أما بالنسبة للصيصان، أكد الناطق الرسمي للوزارة أن “أوناب” مستعد لتوفير هذا المنتج بأسعار معقولة، مشيرا أنه “ما على المربين سوى التقرب من الديوان من أجل الحصول على المدخلات الضرورية”.

وكشف المتحدث ذاته عن لقاء قريب سيجمع وزارة الفلاحة بمسؤولين من فيدرالية مربي الدواجن والمجلس المهني المشترك لهذه الشعبة من أجل الاتفاق على الأساليب الكفيلة بتوفير الدجاج بأسعار “مستقرة طوال العام”.

وسيتم التركيز في هذ الإطار على تنظيم متعاملي الشعبة ضمن تعاونيات فلاحية, مما سيسهل توفير أغذية الدواجن والصيصان, وكذا التعامل مع أوناب، وبالتالي وفرة الدواجن في الأسواق بأسعار “مدروسة ومعقولة”، حسب بن دريدي.