ارتفاع أسهم أنيس حاج موسى في أوروبا

يواصل الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، جناح نادي فينورد روتردام، فرض اسمه بقوة في منافسات “الإيريديفيزي”، بعد ما تحول إلى أحد أبرز نجوم الموسم الكروي الجاري في هولندا.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بصم على عروض مميزة تُوّجت بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الشهر مرتين متتاليتين، في تأكيد واضح على استقراره الفني وتطوره اللافت. وأسهم حاج موسى بثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة خلال 24 مباراة، مساهمةً مباشرةً في حين حفاظ فينورد على مركز الوصافة في جدول الترتيب.

هذا التألق لم يمرّ دون أن يلفت أنظار أندية أوروبية كبرى، وسط تحركات يقودها وكيل أعماله محمد دحمان، رغم ارتباط اللاعب بعقد يمتد إلى غاية 2030. وتشير التقديرات إلى أن إدارة فينورد قد تحدد مبلغًا يتراوح بين 30 و35 مليون يورو للتخلي عن خدمات مهاجم “الخضر” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ما يعكس القيمة المتصاعدة للنجم الجزائري في سوق اللاعبين.

مقالات ذات صلة
بن سبعيني يوقع ثنائية ويقلب تأخر دورتموند إلى فوز أمام هامبورغ

بن سبعيني يوقع ثنائية ويقلب تأخر دورتموند إلى فوز أمام هامبورغ

عضو في لجنة الاستئناف يضع “الكاف” في ورطة

عضو في لجنة الاستئناف يضع “الكاف” في ورطة

توقاي يسجل ثنائية أمام الأهلي ويحلق بالترجي التونسي

توقاي يسجل ثنائية أمام الأهلي ويحلق بالترجي التونسي

برونزية عالمية لتريكي في الوثب الثلاثي ببولندا

برونزية عالمية لتريكي في الوثب الثلاثي ببولندا

غياب النجمة الثانية عن القميص.. الاتحاد السنغالي يوضح

غياب النجمة الثانية عن القميص.. الاتحاد السنغالي يوضح

تعيين حكام داربي “”بلوزداد” و”المولودية” وكلاسيكو الاتحاد وشبيبة القبائل

تعيين حكام داربي “”بلوزداد” و”المولودية” وكلاسيكو الاتحاد وشبيبة القبائل

