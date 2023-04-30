ارتفاع استهلاك المخدرات وسط الشباب بنسبة إلى 9.2 بالمئة

ديوان مكافحة الإدمان يدقّ ناقوس الخطر

حذّر مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، القاضي داودي، يوم الأحد، من ارتفاع نسبة استهلاك المخدرات في الوسط الشبابي إلى نسبة 9.2 بالمئة.

وصرح داودي للإذاعة الجزائرية أنّ استهلاك المخدرات في الوسط الشباني بالجزائر في ارتفاع، وينبغي دق ناقوس الخطر، حيث انتقلت من 2.51 بالمئة إلى 9.2 بالمئة.

وأشار ذات المتحدث، أن 7.2 بالمئة منهم يستهلكون القنب الهندي، وفئة المراهقين هم الشريحة الأكثر استهلاكاً للمخدرات بـ 3.61 بالمئة.

وبخصوص الاستراتيجيات المعتمدة لكبح ظاهرة إدمان المخدرات، أوضح المسؤول أنّ الديوان يعتمد الاستراتيجيات التي توصي بها الهيئات الدولي.