لجنة الفتوى تحذّر من “حملة ضد الجزائر” بنشر المخدرات

حذّرت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوم السبت في بيان، مما اعتبرته “حملة تُحاك ضد الجزائر بنشر المخدرات في أوساط الشباب”. ودعت الأسر إلى حماية أبنائها من هذه الآفة.

وقالت اللجنة إن بيانها يأتي:”أمام الحملة الممنهجة الشعواء التي تُحاك ضد الجزائر بنشر المخدرات والمهلوسات والمؤثرات العقلية، خاصة في أوساط الشباب. ووعيا بالخطط التي تستهدف إغراق المجتمع بهذه السموم”.

وشدّدت اللجنة على “تحريم المخدرات تعاطيا واستهلاكا وترويجا وبيعا”. وقالت إن ذلك “من كبائر الذنوب، لدلالة النصوص على تحريمها. ولما فيها من الأضرار البالغة”.

“فلا يخفى أن خطورتها كالخمر بل هي أشد خطرا. وقد قال الله تعالى:﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخمر والميسر والانصَابُ وَالازلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة 190]”، يضيف البيان.

كما دعا البيان “الأسرة الجزائرية إلى العناية بأولادها، والحرص على حمايتهم من المخدرات والمهلوسات، بما في ذلك المخدرات الرقمية والإلكترونية. وهي مهمّة ملقاة على الآباء والأمهات بصفة خاصة”.

ونوّهت لجنة الفتوى في ختام بيانها “بالدور الكبير الذي تضطلع به المصالح الأمنية والعسكرية. من السهر على محاربة هذه الظاهرة، وحماية الوطن وأبنائه من المروّجين لهذه الآفات”.