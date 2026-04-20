ارتفاع النفط بأكثر من 5% مع تصاعد التوترات وإغلاق مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة، مدفوعة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتوقف حركة الملاحة بشكل كبير عبر مضيق هرمز، ما أثار مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية،

وحسب بيانات التداول، سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً قدره 5.08 دولارات للبرميل، أي بنسبة 5.62 بالمئة، لتبلغ 95.29 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5.01 دولارات أو 5.97 بالمئة، ليصل إلى 88.86 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع حاد بلغ نحو 9 بالمئة يوم الجمعة، في أكبر انخفاض يومي منذ 18 أفريل، عقب إعلان إيران إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار، وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفيد بموافقة طهران على عدم إغلاق المضيق مجدداً.

غير أن التطورات الميدانية عادت لتزيد من حدة المخاوف، حيث أفادت كبيرة محللي سوق النفط في شركة “سبارتا كوموديتيز”، جون جو، وفق ما أفادت به وكالة رويترز، بأن ناقلات تعرضت لإطلاق نار من قبل الحرس الثوري الإيراني بعد أقل من 24 ساعة من إعلان فتح المضيق، ما زاد من تردد شركات الشحن في المغادرة.

وأشارت المتحدثة إلى أن أساسيات السوق تتدهور، مع بقاء ما بين 10 و11 مليون برميل يومياً من النفط الخام خارج التداول بسبب هذه التطورات.

في السياق ذاته، أعلنت الولايات المتحدة احتجاز سفينة شحن إيرانية حاولت كسر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، بينما أكدت طهران نيتها الرد، ما يعزز المخاوف من استئناف الأعمال القتالية.

كما أعلنت إيران عدم مشاركتها في الجولة الثانية من المفاوضات التي كانت واشنطن تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.