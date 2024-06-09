ارتفاع عمليات الدفع الالكتروني في الثلاثي الأول من 2024 بـ 71 %

كشف تجمع النقد الآلي الجزائري، عن ارتفاع كبير في عمليات الدفع بالهاتف النقال خلال الثلاثي الاول من سنة 2024، إلى أزيد من 12,5 مليون عملية، مقابل حوالي 7,6 مليون عملية خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، بزيادة قدرها 71 بالمائة

وتشير بيانات الهيئة أن قيمة عمليات الدفع عبر الهاتف النقال فاقت 9,3 مليار دج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، مقارنة بحولي 5,5 مليار دج، خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية.

أما بالنسبة لتحويل الأموال عبر الهاتف النقال، فقد تم تسجيل أزيد من 7,2 مليون عملية، بقيمة مالية تفوق 106 مليار دج، وبزيادة بلغت 140 من المائة و187 بالمائة على التوالي على أساس سنوي.

وقد تم مؤخرا إطلاق التشغيل البيني للدفع عبر الهاتف النقال بين زبائن مختلف البنوك والمؤسسات المالية، بعد أن كان مطبقا بين زبائن نفس البنك أو المؤسسة المالية.

وعلى صعيد آخر، يعرف نشاط الدفع عبر الإنترنت زيادة في أرقامه، بفضل ارتفاع عدد التجار المنخرطين في نظام الدفع الإلكتروني البيبنكي إلى 510 “تاجر ويب”، مقابل 337 خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، حسب حصيلة التجمع.

وبلغ عدد المعاملات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 3,2 مليون عملية (+18 بالمائة)، بمبلغ إجمالي قدره 9,3 مليار دج (+63 بالمائة)، موزعة على نشاطات الاتصالات والنقل والتأمين والفواتير والخدمات الإدارية والخدمات وبيع السلع والرياضة والترفيه.

أما عمليات الدفع الإلكتروني عبر محطات الدفع (TPE)، فبلغ عددها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أزيد من 1,3 مليون عملية (+55 بالمائة)، بقيمة تفوق 10 مليار دج (+49 بالمائة)، مع تسجيل ارتفاع في عدد محطات الدفع الإلكتروني لتبلغ 53756 محطة، بزيادة قدرها 4726 محطة مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية.

وفاق العدد الإجمالي لعمليات السحب على جهاز الصرف الآلي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 45 مليون عملية بقيمة تناهز 860 مليار دج، فيما بلغ العدد الإجمالي لأجهزة الصرف الآلي البيبنكية العاملة خلال الثلاثي الأول 3868 جهاز بزيادة قدرها 155جهازا على أساس سنوي.

و قد أنشئ تجمع النقد الآلي في جوان 2014، حيث يتكون من 18 بنكا إلى جانب بريد الجزائر، فيما يساهم فيه بنك الجزائر، بصفته عضوا غير منخرط، قصد التأكد من مدى تطابق المنظومات ووسائل الدفع والمعايير المطبقة في هذا المجال للتنظيم الساري،

و يشرف التجمع على قيادة نظام النقد الآلي و ترقيته عن طريق تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني.