ارتفاع قياسي جديد لحالات كورونا في الصين

سجلت الصين ارتفاعا قياسيا جديدا، لليوم الثالث على التوالي، في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيل 35.183 إصابة جديدة، وهو أعلى مستوى في البلاد منذ ظهور الجائحة.

وسجّل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في محافظة غواندونغ، حيث يجري بناء مركز جديد للحجر الصحي بسعة 80 ألف سرير.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين منذ بداية الجائحة، 304.093 حالة، توفي منهم 5.232 مصاب.

وفرضت السلطات الصينية مطلع سبتمبر الماضي، حجرا منزليا على سكان مدينة تشنغدو البالغ عددهم 21 مليونا. بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.