ارتفاع ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي بـ4 بالمئة

في إطار مشروع المالية لـ2026... بداري:

عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ميزانية القطاع في إطار مشروع المالية لسنة 2026، والتي تجاوزت 779 مليار دج.

وخلال عرض قدمه أمام اللجنة، أوضح بداري أن الميزانية المخصصة للقطاع شهدت زيادة قدرها 01ر4 بالمائة، لتبلغ أكثر من 779 مليار دج.

وستوجه هذه الميزانية إلى مجالات “التعليم والتكوين، تطوير الحياة الطلابية، البحث العلمي والإدارة العامة والحوكمة”، مثلما أشار إليه الوزير، مضيفا أنه “سيكون لها أثر إيجابي في مواصلة تطوير وعصرنة منظومة التعليم العالي، في شقيها الأكاديمي والخدماتي، وذلك بهدف تحقيق جامعة عصرية تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية”.

كما خص بالذكر “الاستثمار في تجسيد الإصلاحات التي تشرف عليها السلطات العليا في البلاد، من أجل تشجيع الابتكار والمقاولاتية في إطار التنمية الاقتصادية المستدامة”، لافتا في هذا الإطار إلى أنه، تم إلى غاية الآن، إنشاء “117 مركزا لتطوير المقاولاتية و124 حاضنة أعمال و78 دارا للذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى 422 مؤسسة فرعية عبر مختلف مناطق الوطن”.

وعقب العرض، قدم أعضاء اللجنة تدخلات تمحورت حول أهمية فتح مراكز وملحقات بيداغوجية جديدة وتوسيع أو إنجاز إقامات جامعية جديدة، خصوصا في ولايات الجنوب وكذا تحسين خدمات النقل الجامعي، بالإضافة إلى توظيف الأساتذة الجامعيين وفتح تخصصات جديدة.