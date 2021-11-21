استئناف النقل البحري للمسافرين عبر هذا الخط

استؤُنف، الأحد، نشاط النقل البحري للمسافرين عبر الخط الرابط بين ميناء مستغانم وميناء فالنسيا الإسباني بعد أزيد من 20 شهرا من التوقف.

وأكد المدير الولائي للنقل رياض بومدين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن باخرة المتعامل الأجنبي المتخصص في النقل البحري للمسافرين (بالياريا) رست بميناء مستغانم في حدود الساعة الثامنة صباحا وعلى متنها 349 مسافر و148 مركبة.

وسيقوم هذا المتعامل حسب المتحدث ذاته بضمان نقل المسافرين ذهابا وإيابا عبر هذا الخط البحري بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا.

مؤسسة النقل البحري تكشف أسعار الرحلات بين الجزائر وفرنسا واسبانيا

وفي 20 أكتوبر 2021، كشف المدير التجاري بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين كريم بوزناد، عن أسعار تذاكر الرحلات البحرية نحو فرنسا واسبانيا.

وأكد بوزناد خلال حلوله ضيفا عبر برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الأربعاء، أن أسعار رحلات الشركة تعتبر تنافسية، حيث ستتراوح مابين 68 ألف دينار و80 ألف دينار جزائري.

وأوضح أن “ثمن تذكرة سنة واحدة لشخص واحد نحو فرنسا مع سيارة تقدر بـ 774 أورو أما تذكرة تدوم صلاحيتها 6 أشهر تقدر بـ 664 أورو”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “شهادة تحليل “بي سي آر” سلبي، ستكون إجبارية على كل المسافرين ومن لا يملك هذه الوثيقة سيمنع من ركوب السفينة”، مضيفا أنه “سيتم أيضا إخضاع المسافرين على مستوى الميناء لتحليل اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا والذي سيكون على عاتق المسافر”.

وصرح بوزناد أنه “تم برمجة رحلتين في الأسبوع باتجاه كل من اسبانيا بداية من الخميس 21 أكتوبر، وفرنسا بداية من الفاتح نوفمبر القادم”.

وخلال تدخله كشف بوزناد أن “الرحلة الأولى والتي ستنطلق الخميس بداية من الساعة السابعة مساء من ميناء وهران بواسطة الباخرة “الجزائر 2″ ستكون بطاقة إستعاب تتراوح بين 1200 و1500 مسافر و 450 سيارة”.

مؤسسة النقل البحري الجزائرية تكشف عن شروط السفر عبر بواخرها

وفي 19 أكتوبر 2021، كشفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري عن شروط السفر عبر رحلاتها البحرية، بداية من تاريخ 1 نوفمبر القادم.

ونشرت المؤسسة في بيان لها الشروط التي يجب على المسافرين التقيد بها من أجل السفر عبر رحلاتها البحرية وهي:

1- أن يكون المسافر قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

2- فحص “بي سي آر” لا يتجاوز 48 ساعة

3- شهادة الشفاء من فيروس كورونا لمن أصيب به

4- الخضوع لتحليل اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا على مستوى الميناء على عاتق المسافر، سعره يتراوح بين 3500 دج و 4500 دج

5- تقديم تصريح صحي

سفينة باجي مختار 3.. الكشف عن برنامج الرحلات بين الجزائر-مرسيليا

وفي 13 أكتوبر 2021، نشرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، برنامج الرحلات بين الجزائر _مرسيليا عبر باخرة “باجي مختار 3″، استعدادا لاستئناف النقل الجوي.

وستكون الرحلة الأولى للسفينة حسب البرنامج المنشور يوم 1 نوفمبر 2021، بعدما تم استلامها بتاريخ 28 أوت الماضي.

وتعد سفينة “باجي مختار 3” هي أكبر سفينة لنقل المسافرين، إنطلقت أشغال صناعتها في سنة 2018 بقدرة إستعاب 1800 مسافر و600 سيارة.

استئناف النقل البحري ابتداء من الخميس 21 أكتوبر

أعلنت وزارة النقل الثلاثاء، استئناف النقل البحري عبر رحلات مع كل من فرنسا واسبانيا ابتداء من الخميس.

بيــان صحفــي

تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية، وفي إطار مساعي الحكومة لتسهيل عملية تنقل المواطنين نحو مختلف الوجهات الدولية، تعلن وزارة النقل عن إستئناف نشاط المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، حسب البرنامج الذي تم اعتماده والمتضمن رحلتين(02) أسبوعيا، في اتجاه كل من إسبانيا وفرنسا.

تتوزع الرحلتان كالتالي:

– إسبانيا (ألياكنت)، رحلة واحدة (01) في الأسبوع، بالتناوب :

* الجزائــر – أليكانت – الجزائـر

* وهران – أليكانت- وهران

تنطلق أول رحلة يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 من وهران.

– فرنسا (مرسيليا)، رحلة واحدة (01) في الأسبوع.

يتم استغلال الرحلة نحو مرسيليا بواسطة الباخرة الجديدة “باجي مختار III” ، ابتداءً من الفاتح نوفمبر 2021.

هذا وسيتم دراسة إمكانية برمجة رحلات إضافية نحو وجهات أخرى من طرف السلطات العليا حسب تطورات الوضع الصحي للبلاد.