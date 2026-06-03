استسلام إرهابي وحجز أسلحة حربية ثقيلة

وفق حصيلة أسبوعيّة عملياتية للجيش الوطني الشعبي

سلم الإرهابي المسمى “ر.هـ” المكنى “محمد” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. كما أسفرت عمليات ميدانية عن ضبط خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وثلاث بنادق رشاشة من نوع FMPK، وأربعة رشاشات دوشكا، ورشاش مضاد للطائرات، إضافة إلى قاذف صاروخي من نوع RPG-7 وكميات معتبرة من الذخيرة. كما تم توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وكشفت الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، الممتدة من 25 ماي إلى 2 جوان الجاري 2026، عن تحقيق نتائج ميدانية هامة في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر مختلف أنحاء الوطن.

احباط محاولات إدخال اكثر من قنطارين من “الكيف” عبر الحدود مع المغرب

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 50 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال قنطارين و65 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية مع المغرب. كما تم حجز 80 كيلوغراما من مادة الكوكايين و162.214 قرص مهلوس خلال عمليات نفذت بمختلف النواحي العسكرية.

وفي سياق مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب والتهريب، تم توقيف 187 شخصا وحجز 29 مركبة و205 مولدات كهربائية و67 مطرقة ضغط، وثلاثة أجهزة لكشف المعادن، إلى جانب كميات من خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في التنقيب غير الشرعي، وذلك بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وإن صالح. كما أوقفت وحدات الجيش 11 شخصا آخرين وضبطت مسدسا رشاشا وثلاث بنادق صيد و8.093 لتر من الوقود وثلاثة أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكن حراس السواحل من إحباط عدة محاولات للهجرة السرية وإنقاذ 465 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 629 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر مختلف ولايات الوطن.