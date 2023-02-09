استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس، استشهاد شاب فلسطيني في الـ22 من العمر. متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، قرب مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أطلق الاحتلال الرصاص الحيّ على الشاب شريف حسن رباع، بعد أن أوقفت مركبة بالقرب من المخيم.

وقام عناصر الاحتلال بنقل الشهيد رباع بآلية عسكرية، بعد يركه ينزف على الأرض لفترة. ليعلن عن استشهاده متأثرا بالإصابة في وقت لاحق.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 43 شهيدا. بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنّة.